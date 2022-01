Mario Jardel se sincera: "Tuve una sobredosis de cocaína y me quedé despierto durante siete días"

Mario Jardel ha sido un trotamundos del fútbol. A sus espaldas, suma veinte años en diversos equipos y países donde ha demostrado su calidad con el balón. Ha obtenido dos veces la 'Bota de Oro' y ha destacado por su estancia en el Porto, en el Sporting de Portugal o en Gremio.

Ahora ya retirado, el exjugador se encuentra participando en el programa televisivo 'Gran Hermano: Famosos', cuyo formato consiste en convivir durante varios días con otras celebridades y de todos ellos se extrae un ganador. Jardel, desveló en el concurso lo que vivió en 2002 cuando era futbolista del Sporting de Portugal, equipo con el que llegó a alcanzar cifras extraordinarias: 53 goles en 43 partidos.

"Tuve una sobredosis de cocaína y me quedé despierto durante siete días. Este no es un ejemplo. Contraté mujeres y me quedé en esa vida pensando que no me iba a pasar nada, que todo estaba bien", confesó. Además, reconoció que a día de hoy sigue luchando contra ello: "Soy muy consciente de este problema que tengo, de mi lucha diaria. Lo que importa es que estoy vivo y digo aquí: no a las drogas".