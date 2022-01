El actor Jordi Sánchez, tras 24 días en coma: "Sentí que había envejecido 30 años"

El actor Jordi Sánchez se contagió de coronavirus en enero de 2020. El 5 de febrero de ese mismo año ingresó en el hospital, después de que su contagio se complicara, hasta tal punto, de que los médicos se vieron obligados a inducirle el coma, y estuvo en ese estado un total de 24 días.

"Me dormí, me desperté 24 días después y sentí que había envejecido 30 años", explica. "No podía hacer nada, ni escribir, ni andar... nada", señaló sobre esos días. Tardó meses en recuperarse de la enfermedad y, según ha contado en Antena 3, le enseñó que "se puede morir de un día para otro".

Tras salir de la UCI, el actor apuntó que nunca pensó que dormir 24 días seguidos, con sus respectivas noches, "podía ser tan desagradable".

De igual modo, a través de su cuenta de Instagram, agradeció "el talento del Hospital Universitario Fundación Jiménez, sus cuidados y su paciencia".