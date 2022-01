"¿Imitar a un negro es mi zona de confort?": Nia se defiende tras llamarla "mimada" por imitar a "otro negro"

La cantante Nia Correia, concursante del programa de Antena 3 'Tu cara me suena' ganó la última gala con una gran imitación de Jennifer Hudson y su canción 'One night only'. Logró la máxima puntuación del jurado y junto a los puntos otorgados por el público se alzó como vencedora de la noche de este pasado viernes. Su premio de 3.000 euros fue para la ONG La Barandilla, que cuida la salud mental y la reinserción de personas con barreras mentales y sensoriales.

Sin embargo, una usuaria criticó en Twitter era "la mimada del programa" porque había imitado a "otro negro". "Sacadla de su zona de confort como hacéis con los demás", afirmaba @SilviaDelReal6. Ante eso, la cantante no se ha podido quedar callada y ha querido denunciar la acusación. "¿Por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort, porque soy negra? Ufffff ya va bueno", comienza.

#TCMS8 y como no, otro negro para Nia … la mimada del programa. Sacadla de su zona de confort como hacéis con los demás. — Silvia Del Real (@SilviaDelReal6) January 15, 2022

La defensa de Nia tras la acusación por imitar "otro negro"

"Ni Lil Nass, ni Antonio Machín ni Jennifer Hudson ni Alicia Keys y puedo seguir pero no se han emitido", explica la ganadora de Operación Triunfo. Y da datos: "Hasta ahora la única persona a la que imité que es "mi zona de confort" es Celia Cruz y fue la gala de Navidad".

"Los argumentos para decir que no estoy trabajando como los demás ya empiezan a tocarme la moral", afirma cansada de los comentarios. Y ofrece su razonamiento: "Solo pasa porque ustedes no están acostumbrados a ver a un negro en un programa de tv, es lo único que me hace justificar la cantidad de tonterías que leo".

Su defensa ha sido aplaudida por Twitter por muchos usuarios, que consideran que Nia tiene razón y que esos comentarios no tienen ninguna lógica. "¿Se piensan que todos los negros son la misma persona? No te calles nunca, reina", le dice una seguidora. "¿Entonces los concursantes blancos, que cantan el 99% de actuaciones de blancos, se tiran el 99% del programa en su zona de confort?", se pregunta otro.