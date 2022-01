Enésimo lío en el Manchester United: Martial desmiente a su entrenador tras acusarle de no querer jugar

Al Manchester United le crecen los enanos. Parecía que con la salida de Ole Gunnar Solskjaer todo volvía a su cauce en Old Traffors, sin embargo, ni con la llegada de Ralf Rangnick se calman las cosas y es que a las informaciones desde Inglaterra que apuntan a más de una decena de futbolistas descontentos en el conjunto de Manchester, se le unen guerras internas que han acabado con Martial desmintiendo a su propio técnico, quien le acusó de negarse a jugar.

Las palabras de su entrenador en rueda de prensa después de ser preguntado por la ausencia del francés fue muy clara: "Él no quería estar en el equipo. Debería estar en el equipo, pero no quiso y por eso no viajó con nosotros". Y la respuesta del delantero no tardó en producirse en su perfil de redes sociales: "Nunca me negué a jugar en el Manchester United. Estoy aquí desde hace siete años y nunca le falté al respeto y nunca le faltaré al respeto ni al club ni a los aficionados", afirmó.

El delantero ha sido relacionado con dos clubes de nuestro fútbol. Tanto Barcelona como Sevilla se ha interesado por un futbolista que ha declarado abiertamente su intención de salir del club en este mercado invernal ante la falta de oportunidades y buscando un nuevo reto.