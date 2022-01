Alex Song: "No me importó una mierda ser el 'calientabanquillos' del Barça"

Alex Song, exjugador del Barcelona o del Arsenal, se sinceró en una entrevista con la estrella de la NBA, Pascal Siakam, en un directo de Instagram e hizo una serie de confesiones acerca de su carrera deportiva en las que no ha dejado indiferente a nadie al asegurar que no le importó en absoluto ser suplente en el Barcelona, ya que tenía un contrato en muy buenas condiciones económicas. El mediocentro ahora mismo se encuentra jugando al fútbol en un país desconocido de África, muy lejos de los focos mediáticos, concretamente en el AS Arta Solar 7 de Djibouti.

"Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener vidas cómodas una vez que termine mi carrera. Conocí al director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me convertiría en millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba", aseguró el jugador que llegó a la ciudad condal en el año 2012.

Su paso por el Arsenal, la fama que consiguió allí se combinaba con una vida por encima de sus posibilidades en la que le era imposible poder ahorrar: "La mayoría de los futbolistas viven por encima de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme bien la vida en los últimos cuatro. Eso fue porque mi salario subió mucho, pero también porque me di cuenta de lo malgastador que era. Cuando me uní a ellos por primera vez, ganaba 15,000 euros a la semana. Era un muchacho joven y estaba extasiado".