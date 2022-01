El director del Masters de Roma carga contra Djokovic: "No ha alcanzado la credibilidad de Nadal y Federer"

Sergio Palmieri, director del Masters 1000 de Roma ha hablado en el programa 'Radio Anch'io Sport' sobre la situación actual de Novak Djokovic y su salida de Australia por no disputar el Open allí.

Del lunes 2 de mayo al domingo 15 se celebrará el Masters en el país y su máximo mandatario se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el número uno pueda perdérselo por las medidas sanitarias. Puedes escuchar las respuestas sobre Novak Djokovic por parte del director del torneo italiano a partir del minuto 15:00 en este enlace.

Palmieri señala que su presencia en Roma dependerá principalmente de él mismo: "Si se inscribiera al torneo, tenemos que mantenernos fieles a las reglas. Si entran en Italia o en Roma a jugar el torneo jugadores que cumplan las reglas, no tenemos ningún motivo para rechazarles. Estamos atentos a las normas y no veo motivo para no aceptarle".

Por último, se ha referido a Djokovic para decir de él que es un personaje controvertido que lucha por las cosas en las que cree, pero también afirma que es un hecho que no sea un ejemplo para los jóvenes que se acercan al tenis. "Su calidad técnica y deportiva no ha alcanzado la popularidad y la credibilidad que tienen Nadal y Federer, que son amados en el mundo del tenis y a nivel general", finaliza.