No, este lunes no es el día más triste del año: la farsa detrás del 'Blue Monday'

No, el Blue Monday no es el día más triste del año. Hace ya varios años, concretamente en 2005, la compañía de viajes Sky Travel publicaba un estudio en su página web mediante el que aseguraba que el tercer lunes de enero era el día más triste del año. Para ello se apoyaba en una fórmula matemática respaldada por el psicólogo de la Universidad de Cardiff Cliff Arnall, quien determinaba que este era el día más triste del año por distintos factores.

Entre todos estos factores, el responsable de esta investigación tenía en cuenta algunos como la siempre temible 'cuesta de enero', la climatología adversa durante las primeras semanas del mes o los propósitos fallidos de año nuevo. Sin embargo, lo que realmente había detrás de este estudio fue una campaña de marketing que se ha ido haciendo más y más grande gracias a las redes sociales y los medios de comunicación.

La historia real detrás del 'Blue Monday'

¿Por qué se considera que el tercer lunes de enero es el día más triste del año? Después de registrar un descenso considerable en el número de reservas a lo largo del mes de enero de 2004, la compañía de viajes Sky Travel decidió buscar un aliciente que le ayudara a incrementar sus ventas de cara a 2005. Tras barajar varias opciones, la agencia se puso en contacto con la agencia de comunicación Porter Novelli para que le ayudara a revertir la situación.

Tras valorar distintas opciones, la agencia les propuso la posibilidad de desarrollar el Blue Monday para incrementar sus ventas de cara al mes de enero. En cuestión de días, la agencia de comunicación desarrolló un estudio que determinaba que el tercer lunes de enero era el más triste de los 365 días del año. Una vez hecho esto, Poter Novelli contactó con varios psicólogos para que firmaran el estudio con su nombre para darle veracidad al estudio.

Así es la fórmula de la felicidad, según el estudio

Sin embargo, la mayoría de psicólogos se negaron a firmarlo porque no era una investigación propia. Tras consultar con varios expertos, la agencia de marketing dio con el profesor de la Universidad de Cardiff Cliff Arnall, quien se limitó a aceptar la oferta a cambio de una retribución económica. Una firma que sirvió para dar esa ansiada veracidad al estudio y que haya llegado hasta nuestros días como el día más triste del año.

¿Y cómo se mide la felicidad? Según el estudio firmado por Cliff Arnall, a través de la fórmula 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA. La 'C' representa el factor climático, la 'D', las deudas adquiridas durante las Navidades y la 'd' es la cantidad de dinero que se cobrará a final de mes. A continuación aparece una letra 'T', que representa el tiempo transcurrido desde la Navidad y la 'I', que hace referencia al periodo de tiempo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito. Por último aparece la 'M', que representa las motivaciones y 'NA', la necesidad de actuar para cambiar la vida.

Una fórmula que no tiene sentido y una confesión que desmonta el Blue Monday

Tras la publicación de este estudio, muchos fueron los expertos que echaron por tierra la fórmula Cliff Arnall. Entre ellos destaca el médico, divulgador e investigador de la Universidad de Oxford Ben Goldacre, quien reconocía a The Guardian que se trataba de una fórmula sin pies ni cabeza: "¿Qué obtienes si combinas 14 kilos de arena, 53 oC, 143 km/h y una comadreja? Como mucho, obtendrías una comadreja arenosa rápida y caliente, lo que no sería de utilidad para nadie, pero podría atraer algún interés de los medios".

Años más tarde, el científico reconoció que el estudio no era suyo y tan solo lo había firmado con su nombre a cambio de una retribución. Por lo tanto, no. El tercer lunes de enero no tiene por qué ser el día más triste del año. Todo dependerá de cómo lo afrontes y de las distintas cosas que te sucedan a lo largo del día.