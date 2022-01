Manuel Díaz "El Cordobés" ha reconocido, en una entrevista para Fórmula TV, que no aprendió prácticamente nada durante su etapa en Masterchef Celebrity y que el equipo trató de ponerle al límite durante su paso por el programa. Seleccionado para la primera edición del famoso talent gastronómico, que llegaba a Televisión Española en 2016, el famoso torero fue expulsado en la cuarta semana del concurso tras una prueba de eliminación en la que no pudo superar a otros participantes como Miguel Ángel Muñoz, Cayetana Guillén Cuervo y su mujer, Virginia Troconis.

Varios años más tarde, y tras las críticas al programa tras el suicidio de Verónica Forqué el pasado mes de diciembre, el torero ha cargado contra el famoso talent gastronómico y ha asegurado que el equipo al frente del mismo hacía todo lo posible para ponerte al límite a los concursantes y generar situaciones con el objetivo de cautivar al público: "Al fin y al cabo no deja de ser televisión. Trataban de sacar cosas que eran imposibles de sacar".

El Cordobés sufrió varios encontronazos con algunos compañeros del concurso

De hecho, Manuel Díaz El Cordobés vivió varios enfrentamientos durante su andadura en el programa que quedaron para la posteridad del programa de Televisión Española. Entre ellos el protagonizado con los actores Loles León y Fernando Tejero en la prueba de exteriores previa a su expulsión, en la que el actor que interpretó a Emilio en Aquí no hay quien viva a o Fermín en La que se avecina acabó pidiendo su expulsión.

Sin embargo, y a pesar de su mala experiencia en el programa de Televisión Española, El Cordobés ha asegurado que el equipo de Masterchef Celebrity no es el causante del suicidio de Verónica Forqué. A pesar de que RTVE llevará a cabo una auditoria interna para conocer en detalle cómo se gestiona el programa tras la muerte de la actriz el pasado mes de diciembre, el torero ha eximido al talent gastronómico de cualquier responsabilidad: "Cuando una persona llega a ese punto ya viene de atrás".

"Te dan caña y tienes que estar preparado para asumir las críticas"

En declaraciones a Fórmula TV, El Cordobés ha recordado que la vida tiene cosas que, a veces, no entendemos: "Los seres humanos somos duros y débiles y al mismo tiempo. Un programa de televisión no marca eso en una persona. Aunque, si no tienes la estructura de tu vida bien planteada, los cimientos se tambalean tarde o temprano".

El torero no cree que un programa de televisión sea capaz de llevar a una persona "con tantas tablas, tan experta y con tanta personalidad" al suicidio. Bajo su punto de vista, todas aquellas personas que acuden a programas como Masterchef tienen que saber a lo que se están enfrentando: "Hay que estar preparado para ir. Te dan caña y tienes que estar preparado para para asumir las críticas".