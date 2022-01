Alfredo Relaño: "Don Alfredo me decía que cuando estaban jodidos se la daban a Gento"

Este martes ha fallecido la leyenda del Real Madrid Paco Gento. Alfredo Relaño ha recordado en SER Deportivos la figura de La Galerna del Cantábrico, que nos ha dejado a sus 88 años.

"Era una figura casi tan puntera como Di Stéfano del equipo que ganó cinco Copas de Europa consecutivas en una época en la que España tenía pocas cosas de las que alegrarse", ha recordado Relaño.

"Era un sonido victorioso en la radio. Cada vez que cogía Gento el balón había una emoción nueva", ha expresado.

Así, el Presidente de Honor del Diario AS le ha contado a Franciso José Delgado: "Gento era uno de los héroes que llevaban esa alegría. Destacaba por la velocidad, tenía una velocidad que era incomparable a cualquier otro jugador de la época".

"Levantaba al público de los asientos"

"En el Bernabéu era el que levantaba al público de los asientos, tenía una velocidad vertiginosa y cada vez que cogía el balón había emoción", ha añadido.

"¿Si alguien del fútbol actual me recuerda a él? De la penúltima generación, ha habido momentos en los que Roberto Carlos me lo ha recordado", ha asentido.

"Don Alfredo me decía que cuando estaban jodidos se la daban a él"

En lo personal, Relaño ha destacado que "era un tipo muy sencillo, muy aldeano, nada vanidoso. Me acuerdo que siempre decía, 'si no es por Alfredo no habríamos ganado nada de lo que habíamos ganado".

"Me contrastaba porque a mí Don Alfredo siempre me había dicho, 'cuando estábamos jodidos se la dábamos a Gento'. Era un jugador importantísimo, pero él no tenía ninguna sensación de alarde sino de que eso era un equipo y él era uno más que estaba ahí para hacer lo suyo", ha insistido.

Por último, ha manifestado: "En el último tiempo de su vida se dejaba ver poco porque le bastaba con un par de amigos, la partida de dominó, la familia y sacar al perro".