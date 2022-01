Lluís Cortés: "Si cojo el 11 del Barça del año pasado contra el 11 ideal de la FIFA, ganamos seguro"

Ayer se celebró la gala del The Best, que coronó a Alexia Putellas como la mejor jugadora del mundo según la FIFA, sumando un nuevo reconocimiento después de conseguir el Balón de Oro y ser elegida como la mejor jugadora de la UEFA. Dos de las grandes sorpresas fueron que no hubo ninguna futbolista del FC Barcelona en el mejor 11 de la FIFA y que Lluís Cortés, exentrenador del club azulgrana, que consiguió un triplete histórico, no fue elegido como mejor entrenador.

Esta mañana en el 'Què t'hi Jugues hemos hablado con Lluís Cortés para analizar todo lo que sucedió en esta gala. "Estoy sorprendido a medias en mi caso. Ya sabemos cómo funcionan estos premios y existía la opción de que ganara una de las otras entrenadores", ha dicho el exentrenador azulgrana en SER Catalunya, quien ha hablado claro sobre la ausencia de jugadoras del FC Barcelona en el mejor 11 de la FIFA. "Estoy muy sorprendido con el mejor 11 de la FIFA. Me parece esperpéntico que no haya ninguna jugadora de Barça", ha dicho y ha añadido: "Si cojo el 11 del Barça del año pasado contra el 11 ideal de la FIFA, ganamos seguro. Estoy convencido".

"Si se ha decidido que son las tres mejores, ¿Cómo puede ser que no estén entre las 11 mejores?", se ha preguntado el exentrenador del FC Barcelona femenino, quien ha afirmado que "no tiene ningún sentido". Además, Lluís Cortés ha asegurado que puede afectar al prestigio del premio: "Esto incluso desprestigia el premio y la gala del The Best".

Muestras de apoyo

"He recibido tantos mensajes entre ayer y hoy como cuando ganamos el triplete. Me han escrito también jugadoras y miembros del staff diciéndome que es un 'robo'", ha explicado Lluís Cortés en el 'Què t'hi Jugues!', quien ha reconocido que era un premio que le hacía ilusión. "Me hacía ilusión ganarlo, pero ya sabes como funciona. Cuando votan los aficionados que llevan una camiseta, el proceso de votación pierde sentido", ha afirmado.

El Clásico femenino en un Camp Nou lleno

Lluís Cortés se ha mostrado impresionado por la venta de todas las entradas para el Clásico de la Champions femenina que se jugará en el Camp Nou en marzo. "Es espectacular que se hayan vendido todas las entradas del Camp Nou. Es increíble y supera las expectativas de todos", ha asegurado el extécnico azulgrana. "No creo que esperaran un sold out con 2 meses de antelación. Creo que el club ha acertado. Seguro que disfrutarán de volver a jugar en el Camp Nou, pero esta vez con el campo lleno", ha sentenciado Cortés en el 'Què t'hi Jugues!.