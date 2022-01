Ale Galán, en Pádel Club: "A Juan Lebrón se le castiga demasiado"

Ale Galán es, junto a Juan Lebrón, número uno del pádel mundial. En Pádel Club, el podcast de pádel de SER Podcast y Diario As, hemos charlado con él para conocer cómo se prepara un número uno del mundo para defender su corona en 2022. Lo hará, por tercer año consecutivo con Lebrón, jugador con el que ha compartido pistas desde menores, donde eran rivales. "Juan Lebrón, mi compañero, estaba ahí, un año si y uno no, porque me saca uno. Siempre me ganaba, sin excepción", recuerda entre risas Galán.

"Quien me conoce sabe que yo soy un chico normal, trabajador y enamorado de este deporte. Esa pasión es la misma que sigo teniendo a la hora de competir. Por suerte se me da bien y puedo hacerlo cada día. Soy un chico muy normal, de estar con mi familia y con mi entorno cercano", asegura cuando le preguntamos por cómo es en su día a día. Dale al play y escucha la entrevista completa:

Sus inicios

"El pádel lo he conocido antes de tener memoria. No tenía ni un año cuando mis padres se mudaron a donde siguen viviendo, que es en Leganés. Cuando me enteré que la pista de la urbanización era de pádel y no una pista de tenis mal hecha fue más adelante... (risas). Con 5 o 6 años empecé a jugar y de aquella urbanización de la que hemos salido muchos jugadores".

"Empezar a competir... empecé con 7 años, era prebenjamín. Se me da muy bien y en benjamín fui campeón nacional. A partir de ahí tuve un bajón, dejé de ganar. Empecé a entrenar con Jorge Martínez con 16 años, antes no tenía esa posibilidad porque económicamente no podíamos. Cuando empecé a entrenar con más asiduidad, a los dos años de estar con él, se nos resistían los torneos, pero empecé a mostrar el potencial que tenía".

El papel de Jorge Martínez en su carrera

"Jorge Martínez lleva muchos años en el pádel, para mí, junto a Mariano, son los dos mejores entrenadores que hay. Tengo suerte de que los dos sean mis entrenadores (...) Es un entrenador que crea escuela, que se centra mucho en el deporte base para que sigamos luego en esta línea. No ganaba nada en menores y me ha convertido en número uno. Su trabajo les avala a ambos".

"Yo no podía entrenar hasta los 16 años. En benjamín ganaba porque tenía cualidades, pero cuando la gente entrena te supera. Entrenaba una vez a la semana, con una persona que es prácticamente de mi familia... Así era complicado estar al nivel de los demás chicos. Pasé a estar más atrás de un segundo plano. Cuando empiezo con Jorge Martínez, entreno tres veces semanales, tengo preparación física... Al final el entrenamiento es la base de todo. Una buena preparación. Pasé de no estar en ninguna quiniela a estar en en todas".

"Cuando Jorge me da esa oportunidad de entrenar, yo decidí aprovecharla. Dejé de ser un vago entre comillas. Era el momento de devolver ese voto de confianza. Empecé a centrarme en lo que es el pádel, que hasta entonces era un hobby. Tomé la decisión de ir a por ello. Mejoraba rápido y se me daba muy bien. A día de hoy no cambio por nada a Jorge y a Mariano".

Cómo es el entrenamiento del número 1 del pádel mundial

"Hago una hora y media de pádel por la mañana. Luego hago dos horas de trabajo físico. Venimos a comer y luego por la tarde hago otra hora y media más de pádel. Luego voy a la nutricionista, al psicólogo, a mitad de semana al fisio... Al final son rutinas. Salgo a las 8:00 de casa y llego a las 20:00 de nuevo. Está el entrenamiento visible, el invisible, la parte de nutrición...".

"Todos somos competitivos y queremos ser el mejor o llegar al menos al máximo nivel. El pádel se define por detalles. Una bola de un juego te puede cambiar el partido. Tienes que jugar muy fino, milimétrico. Hay que cuidar tanto los detalles que tener un kilo más o menos te afecta. El estar mejor a nivel de descanso te hace tomar mejores decisiones... Llevar esto tan al límite y que tus rivales te pidan eso ayuda a que se profesionalice el pádel".

Su relación con Juan Lebrón

"Mi relación con Juan es buena. Nos exigimos mucho el uno al otro, es algo visible. A Lebrón se le castiga muchísimo, demasiado. Es una persona que gesticula incluso preguntándote qué tal. Nos conocemos de la etapa de menores, nuestras familias se conocen... Claro que nos cabreamos, nos exigimos al máximo ambos, pero la relación es buena y creo que, como en todas las parejas, hay veces que las relaciones no son fáciles pero aquí estamos por tercer año consecutivo".

"Creo que sí somos amigos. Ganamos, lo celebramos, juntamos a nuestro entorno... Cine y bolos a él no le gusta mucho (risas), pero compartimos mucho tiempo juntos".

"Somos profesionales, hay momentos de la temporada donde estamos muy unidos pero también tenemos cada uno nuestro entorno, nuestra gente. Pero estar yo dentro de su familia y él de la mía... Compartimos muchas cosas y tenemos relación de amistad".

Objetivos de la temporada

"Este año no fuimos tan regulares como el año anterior, los rivales nos conocen más y se tratan de adaptar a los que hacemos (...) Aquí todos queremos ser los mejores. Nosotros no hemos cambiado este deporte. Somos ambiciosos y queremos seguir mejorando. El año empieza de cero y ojalá volvamos a ganar esa carrera. El tema es mejorar nosotros y, de esa manera, se pueden acercar los éxitos".

Navarro y Di Nenno y otras parejas

"Sanyo y Tapia ya nos han ganado este año un par de veces, creo. Es que son todos muy buenos. Tello y Chingotto son una pareja muy peligrosa. Se conocen muy bien y tienen una trayectoria larga (...) Toda la gente que está arriba e incluso la que viene de abajo, mira la semifinal con Arroyo y Coello".

Qatar y su aterrizaje en el pádel

"Has dicho una palabra que no tenemos en la cabeza. Todos queremos que el pádel crezca y creo que esos 10 torneos los hace la Federación Internacional de Pádel. Creo que es una idea que nos han presentado que es buena. Todos estamos pensando qué hacer en el futuro, valorando qué caminos vamos a tomar todos juntos. Vamos a intentar que estemos todos en el mismo barco y que el pádel siga creciendo, que es el único interés común que tenemos".

"No sé si 2022 va a cambiar el pádel. Que se vayan sumando otros factores para el crecimiento es positivo, dice que las cosas se hacen bien. Todo lo que sea sumar, creo que es positivo".