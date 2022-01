"Esto ya es otro nivel": cuidado con esta sofisticada estafa dirigida a los clientes del Banco Santander

Hace ya varios días, concretamente el pasado martes, el experto en computación y cliente del Banco Santander Juan Julián Merelo advertía a través de las redes sociales sobre un intento de estafa bastante sofisticado mediante el que un grupo de ciberdelincuentes trata de robarte tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, esta vez mucho más elaborado que los que hemos visto con anterioridad, en el que los estafadores recurrirán a la ingeniería social para saber más sobre ti y sonar más convincentes.

En el hilo publicado en su cuenta de Twitter, Merelo explica que los estafadores se ponen en contacto contigo a través de una llamada telefónica en la que te avisan acerca de un pago fraudulento que se ha hecho con tu tarjeta. A pesar que este tipo de estafas suelen ser fáciles de reconocer, en esta ocasión tienen el número de tu DNI y de tus teléfonos, lo que podría llevarte a caer en la trampa porque parece una llamada completamente verídica.

A continuación, y después de explicarte los problemas que hay en tu tarjeta de crédito, los estafadores te aseguran que te lo arreglarán a través de un SMS. Sin embargo, el experto en computación recuerda los bancos no llaman para pedirte códigos enviados. Ni tan siquiera aunque te llamen desde el teléfono oficial del Banco Santander. En esta ocasión, los estafadores te envían el SMS para que les ofrezcas a posteriori el código con el que conseguirán el acceso a tu cuenta corriente.

Previamente habían mandado un SMS de phishing, pero no piqué, porque era muy descarado. Pero venía del teléfono del Santander también.

Pero cuando dice que va a “arreglar” el cargo te manda un mensaje.

Y ahí está el fraude. En ese momento me olí algo raro… — JJ Merelo (@jjmerelo) January 11, 2022

Por esa misma razón, y en cuanto la persona al otro lado del teléfono le contaba que tenía que enviarle un SMS para poder solucionar el problema, Juan Julián Merelo colgó el teléfono para evitar ser víctima de esta sofisticada estafa. Algo que también deberías hacer tú si te encuentras en una situación similar porque, como te hemos explicado con anterioridad, los bancos no te pedirán este tipo de códigos bajo ningún concepto.

NI AUNQUE SEA DESDE EL MALDITO TELÉFONO DEL PROPIO BANCO. JODER.

A ver si así hay alguien que no pica. Que ya no es divertido como los que llamaban de Microsoft. No lines. Esto ya es otro nivel. pic.twitter.com/zzsDvGcwwa — JJ Merelo (@jjmerelo) January 11, 2022

Consejos para no caer en la trampa

El primer consejo que debes tener en cuenta para no caer en estafas como esta es dudar de cualquier llamada o mensaje sospechoso que te pueda llegar. En caso de que no sepas si se trata de un mensaje real o una estafa, no realices ninguna gestión hasta que te hayas asegurado de que lo que te hayan dicho sea cierto. Por esa misma razón, y en caso de duda, ponte en contacto con tu banco para que verificar si efectivamente hay algún problema con tu tarjeta o no.

En caso de que recibas un mensaje, presta atención a cada uno de los detalles. Desde el remitente del correo o el SMS hasta la ortografía que emplea en el mismo. Gracias a estos pequeños consejos conseguirás identificar posibles estafas y evitar que los estafadores acaben quedándose con tus datos tanto personales como bancarios.