"Tírala a la basura": Ana Morgade da el corte de su vida a un usuario que criticó lo que llevaba puesto

La humorista Ana Morgade ha respondido rotundamente a un usuario que se atrevió a criticar su forma de vestir en una foto que la también presentadora publicó en su perfil público en Instagram.

"Cuando quieres posar monísimi y parece que te estás tomando el pulso", dijo, acompañando a la foto en cuestión, anunciando también su programa radiofónico. En ella aparece la humorista frente a un espejo vestida de rojo, combinando el color de la ropa con el del móvil y el del pintalabios.

Fue en esa foto en la red social donde comentó el usuario. "Eres un pibón, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80. Qué es, ¿para que no te acusen de fomentar el patriarcado o algo? Estabas mejor cuando te vestías de la década de 2020", le escribió.

A la presentadora no le gustaron nada las palabras del perfil y decidió no callar y contestarle públicamente. "Hay algo anticuado en todo esto, querido, es decirle a una mujer cómo tiene que vestir", dijo Morgade.

"Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud marichula, que ya no se lleva. Beso fuerte!", añadió. Además de este gesto, Ana quiso compartir tanto el mensaje del usuario como su propia contestación en Twitter. "Yo ya no me callo, chiquis", escribió en el tuit, donde adjuntó para sus seguidores el pantallazo de lo sucedido.