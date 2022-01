¿De qué puedes hablar con alguien que no te interesa conocer lo más mínimo? Esa es la pregunta que se han tenido que hacer Susana y Rafael durante su cita en First Dates Café, quienes han protagonizado este lunes una de las citas más incómodas del programa presentado por Jesús Vázquez en Cuatro. Y es que, apenas unos minutos después de conocerse en la barra del famoso bar, ambos sabían que no estaban hechos el uno para el otro.

Por esa misma razón, y después de conocer algunos de los detalles más básicos sobre la vida del otro, ambos se han quedado sin ideas y protagonizando silencios de lo más incómodos. Tras hablar sobre su trabajo y sus aficiones, los protagonistas de esta historia han comenzado a hablar sobre temas como el calor que hacía en el restaurante como consecuencia de los focos para quedarse posteriormente sin ideas: "¿Y qué más te puedo contar?".

Susana y Rafael se quedan sin ideas

A pesar de que Rafael aseguraba tener muchos temas para contar, este le daba paso a Susana para que le contara un poco más sobre ella. Sin embargo, la comensal prefería que fuera él quien hablara primero, ya que había reconocido previamente que tenía mucho sobre lo que hablar. Esto generaba una situación de lo más incómoda en la que ni uno ni la otra abrieron la boca. Detrás de las cámaras, Rafael aseguraba que en ese momento ya no sabía ni qué decirle a su cita.

Visto que la cita no tenía demasiado recorrido, Rafael comenzó a explicarle que es muy hogareño, pero que le gusta hacer planes los fines de semana. Sin embargo, Susana aseguraba que tenía los fines de semana muy complicados, demostrando así que no tenía ni un ápice de interés en su posible pareja. Dado que no tenían mucho sobre lo que hablar, Rafael le pedía nuevamente a su pareja que le contara más sobre ella.

"Los silencios que he sufrido ahí los he pasado muy mal"

En esta ocasión, Susana le explicaba que era una mujer que siempre está muy contenta. Sin embargo, reconoce que es una persona muy expresiva y que se le nota cuando algo no le gusta: "Yo me llevo bien con todo el mundo, pero se me nota cómo me encuentro en la mirada. Si estoy bien, estoy bien; si estoy mal, estoy mal; si me caes mal, me caes mal y si no me gustas, no me gustas". Una manera de lo más directa de demostrar que no le interesaba su cita lo más mínimo.

Detrás de las cámaras, Susana reconocía que había sido una cita muy incómoda: "Los silencios que he sufrido ahí los he pasado muy mal". Por esa misma razón, y como era de esperar, ambos decidieron marcharse por su propio camino en busca de una persona que realmente les complemente.