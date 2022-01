Xavi se harta del 'caso Dembélé': "Que renueve o que salga"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha sido muy contundente sobre la situación de su pupilo Ousmane Dembélé. "Que renueve o que salga", ha afirmado el catalán.

"Con Ousmane, estamos en una situación compleja. El club ha tomado la decisión de que si no renueva hay que buscar una solución. No podemos estar en esta situación. hemos esperado mucho. Hace cinco meses que Mateu (Alemany) está en conversación con el jugador y sus agentes y no podemos esperar más. O renueva, o hay que buscar una solución para el jugador", ha explicado.

"¿Si irá a la grada si no renueva? No se contempla esta situación. O que renueve o que salga. No hay más solución. Solo contemplamos dos vías. Creo que hemos sido claros con él. No entiendo la situación. Él quiere renovar, pero no toma la decisión. Y nosotros no tenemos otra opción. La de que se quede en la grada no se contempla. O renueva, o tenemos que buscar una solución de salida. Él me dice que quiere continuar", ha añadido.

Preguntado por si jugará este jueves en Bilbao, ha respondido: "Decidiremos mañana. El jugador sabe que he sido honesto con él. Nos sabe mal, pero lo que priman son los intereses del club y hay que decidir lo mejor para la entidad".

El Athletic

En la víspera de la visita de su equipo al Nuevo San Mamés para disputar los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi ha destacado que el bilbaíno es "un rival muy intenso, con un entrenador (Marcelino García Toral) que trabaja muy bien y que es de los mejores del fútbol español".

"Nos va a exigir mucho en la salida de balón, salen mucho a la contra con Iñaki, Sancet, Raúl García... Quizá tienen una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años. La Copa es muy atractiva, pero el sorteo no nos ha favorecido", ha resumido.

En cualquier caso, Xavi espera que sus jugadores disfruten mañana de un escenario que considera especial: "A veces he salido de San Mamés como un jugador local. Tengo una gran relación con el Athletic y una profunda admiración. Son especiales, el ambiente de nobleza y de fútbol es sensacional".