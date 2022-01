Albert Luque: "Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer"

Albert Luque, miembro del gabinete de presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), condedió una polémica entrevista a la agencia EFE donde, entre otras cosas, aseguró que, en caso de que Barça o Real Madrid no se clasifiquen para alguna edición de la Supercopa de España durante la vigencia del contrato para que se dispute en Arabia Saudí hasta 2029, no se hará ninguna excepción aunque sean los equipos que más expectación levantan en el país. Sin embargo, este mensaje quedó emborronado tras dos respuestas que dio el exfutbolista sobre la afluencia de público en el campeonato que se disputó la semana pasada en Arabia.

Se agotaron las entradas en la semifinal entre el Barcelona y el Real Madrid y en la final. Pero hubo poco más de 10.000 personas en la otra semifinal, la que jugaron el Atlético de Madrid y el Athletic Club. ¿Les preocupa de cara a futuras ediciones?

Pasaría igual si en vez de en Riad la Supercopa se hubiese jugado en Córdoba. Al final mueve más un Barça-Madrid que un Atlético de Madrid-Athletic Club. Tenemos que ver qué se puede hacer cuando se jueguen encuentros en los que no participen ni Barça ni Madrid. No es fácil porque incluso en España o en un país cercano sucedería, pero intentaremos mejorarlo.

En el estadio se vieron muy pocas mujeres entre el público. ¿Les incomoda?

La mayoría de los aficionados del fútbol masculino en España también son hombres. Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer y, teniendo esto en cuenta, es normal que haya menos asistencia por parte de la mujer. Hay que tener en cuenta que Arabia es un país que se está abriendo mucho y está claro que nosotros podemos aportar o ayudar, hasta un límite. Nosotros dijimos que, para jugar allí, la mujer tendría que entrar sin ningún problema en los estadios.

La opinión de Jesús Gallego, en 'Hora 25 deportes'

"La Supercopa femenina no se la van a llevar a Arabia, eso parece claro. Y hoy de la Supercopa masculina son noticia unas declaraciones de Albert Luque, responsable del Gabinete de Presidencia de la Federación Española de Fútbol, en una entrevista que ha concedido a la agencia EFE. Hay dos respuestas tremendas, pero tremendísimas. Primera pregunta que destaco: se agotaron las entradas en la semifinal entre Barcelona y Real Madrid, pero hubo un poco más de 10.000 personas en la otra semifinal, la que jugaron el Atlético de Madrid y el Athletic Club. ¿Les preocupa de cara a futuras ediciones? La respuesta de Luque: "Pasaría igual si en vez de en Riad la Supercopa se hubiese jugado en Córdoba". ¿De verdad cree esto? Que en Córdoba, un Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid iba a llevar solamente 10 mil personas. Esto es estar fuera de la realidad. Pero es que añade: "Al final mueve más un Barça-Madrid que un Atlético de Madrid-Athletic Club. Tenemos que ver qué se puede hacer cuando se juegan encuentros en los que no participan ni Barça ni Madrid. No es fácil porque incluso en España o en un país cercano sucedería. Intentaremos mejorarlo". Vamos, que queda claro que la Supercopa está hecha para el Barça-Madrid. Está clarísimo con estas declaraciones. Y atención a esta otra pregunta que le hacen Albert Luque: en el estadio, se vieron muy pocas mujeres entre el público, ¿les incomoda? Respuesta: "La mayoría de los aficionados del fútbol masculino en España también son hombres. Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer. Y teniendo esto en cuenta es normal que haya menos asistencia por parte de la mujer". ¿Pero se puede pensar así en el siglo en el que estamos? "Al hombre siempre le ha gustado el fútbol más que a la mujer y es normal que haya menos asistencia". Y todo para tapar lo de Arabia. Increíble. Sacad vuestras propias conclusiones".