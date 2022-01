"Ni cuando le llamen india integrada ni cuando me llamen mora nos van a ofender": dura réplica a Vox en Ceuta

El pleno por los Presupuestos de Ceuta ha vuelto a dejar esta semana un duro enfrentamiento verbal entre Carlos Verdejo, portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, y Fatima Hamed Hossain, portavoz a su vez del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC).

Verdejo ha tachado en su alocución de "enemigos de España" a los "socialistas, promarroquíes y quien defiende públicamente la yihad, que es la señora Hamed". Unas palabras a las que la portavoz de MDyC ha respondido con contundencia.

"No quiero dejar pasar la ocasión de referirme al portavoz de la ultraderecha, el del discurso del insulto y las nulas aportaciones, y quero decirle hoy que está usted perdiendo cualidades, muchas cualidades", ha dicho. "Ni me ofende al hablar de yihad, que es su pretensión, ni me inmuta lo más mínimo que me llame mora o lo deje caer o lo insinúe porque no tiene el valor suficiente para hacerlo".

"Al final es lo que usted quiere decir cada vez que dice promarroquí", ha añadido. "Cuando usted dice promarroquí y me mira, usted está diciendo mora. Pues mire, ni me inmuta ni me afecta. Es más, muy mora, sí, y muy española también, y con mucho orgullo. Mucho más del que usted jamás podrá sentir porque no tengo ningún complejo".

"Quiero terminar diciéndole a la señora Chandiramani (consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta) que ni a usted cuando la llamen 'india integrada' ni cuando a mí me llamen 'mora' nos van a ofender lo más mínimo porque no solamente no tenemos que integrarnos en nada. Es que formamos parte de esta ciudad y esta ciudad sin todas las piezas que componen el puzzle, no tendría ningún sentido".