El entrañable gesto de un niño con el Ratoncito Pérez tras caérsele un diente siendo positivo por COVID-19

La COVID-19 no afecta únicamente al ser humano. Desde que se detectara por primera vez en diciembre de 2019, cuando varias personas ingresaron en un hospital de Wuhan (China) como consecuencia de una neumonía de origen desconocido, las autoridades sanitarias han detectado casos de este brote de coronavirus en otros animales como perros, gatos e incluso leones. Gracias a la información con la que contamos a día de hoy, tenemos bastante claro que para atajar esta enfermedad es imprescindible lavarse bien las manos y llevar siempre la mascarilla para evitar posibles contagios.

Pero, ¿Qué pasa con los animales? Dado que no podemos ponerles mascarilla, lo ideal es no acercarse demasiado a ellos si estamos contagiados. Entre los distintos consejos que ofrecen las autoridades sanitarias en caso de contraer la COVID-19 destacan algunos como que te alejes de tu mascota. Por otro lado, es recomendable que no acaricies al animal. Tampoco le permitas que se acurruque a tu lado, que te bese o te lama. Y, por supuesto, no compartas tu comida con él ni la cama.

" Le ha hecho una mascarilla al Ratoncito para que no se contagie"

¿Y si el animal estuviera de trabajo y no tuviera otra opción que visitarte? Hace apenas unas horas, la vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad, Mar García Puig, compartía un tuit en sus redes sociales mediante el que explicaba que el Ratoncito Pérez se tenía que pasar por casa para llevarse el diente que se le acababa de caer a su hijo. Sin embargo, el niño estaba confinado tras dar positivo y no sabía muy bien qué hacer para no contagiar al famoso ratón.

A mi hijo se le ha caído un diente mientras está confinado por ser positivo en Covid. Le ha hecho una mascarilla al Ratoncito para que no se contagie cuando entre en su habitación. Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia. pic.twitter.com/wFuFSQpVOC — Mar García Puig (@margpuig) January 18, 2022

Por esa misma razón, y para evitar que el Ratoncito Pérez acabara contagiándose por la variante ómicron, el virus con la propagación más rápida de la historia, el niño decidió hacerle una mascarilla a su medida: "Le ha hecho una mascarilla al Ratoncito para que no se contagie cuando entre en su habitación". Así lo ha demostrado la diputada a través de su cuenta de Twitter, donde acompaña el tuit con una imagen en la que se puede ver la mascarilla junto a un dibujo del animal.

"Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia"

Después de reconocer la labor de su hijo por haber pensado en el Ratoncito Pérez, la política ha deseado que el resto de la sociedad actuara de la misma manera con los más vulnerables: "Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia".

Gracias a esta iniciativa por parte del niño, el Ratoncito Pérez pudo ir a su casa y salirse de la misma evitando un más que posible contagio por COVID-19. De esta manera, el personaje fantástico puede seguir con sus quehaceres y seguir recogiendo los dientes de los niños y niñas de todo el mundo.