El Barça pide la salida de Dembélé: "Esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha dejado a Ousmane Dembélé fuera de la convocatoria para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, que tendrá lugar este jueves a partir de las 21:00. Una ausencia que ha explicado el director deportivo del club, Mateu Alemany, quien ha asegurado que van a buscar "una transferencia antes del 31 de enero" porque creen "evidente" que "el futbolista no está comprometido".

"A 11 días de cerrar el último plazo dentro de su contrato nos parece obvio que el jugador no quiere continuar y que no está comprometido. Esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero", ha explicado.

"Iniciamos conversaciones en el mes de julio aproximadamente. Durante todo este tiempo, son aproximadamente seis meses, hemos dialogado, hemos hablado. El Barça ha hecho diferentes ofertas, ha intentado buscar una vía para que el futbolista siguiese con nosotros y esas ofertas han sido prácticamente rechazadas por sus agentes. Hoy día 20 de enero, a 11 días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente, nos parece obvio que el futbolista no quiere continuar en el Barcelona y que no está comprometido con el proyecto futuro del Barça", ha asegurado Alemany, en unas declaraciones en el canal oficial del club.

Alemany ha continuado: "Queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por lo tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por nuestro entrenador, es que no deseamos tener jugadores no comprometidos y por lo tanto el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia"

Por último, ha dicho: "El club no es el que debe determinar esto, es el entrenador, lo ha determinado pero tiene todo nuestro apoyo. Lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente".

Xavi le dio un ultimátum

Xavi Hernández ya avisó públicamente a Dembélé de la urgencia de que la situación se resolviese con prontitud. Lo hizo en rueda de prensa este miércoles: "Con Ousmane, estamos en una situación compleja. El club ha tomado la decisión de que si no renueva hay que buscar una solución. No podemos estar en esta situación. hemos esperado mucho. Hace cinco meses que Mateu (Alemany) está en conversación con el jugador y sus agentes y no podemos esperar más. O renueva, o hay que buscar una solución para el jugador".

"¿Si irá a la grada si no renueva? No se contempla esta situación. O que renueve o que salga. No hay más solución. Solo contemplamos dos vías. Creo que hemos sido claros con él. No entiendo la situación. Él quiere renovar, pero no toma la decisión. Y nosotros no tenemos otra opción. La de que se quede en la grada no se contempla. O renueva, o tenemos que buscar una solución de salida. Él me dice que quiere continuar", añadió.