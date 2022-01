La nueva legislación COVID de Francia pone en jaque a Real Madrid y Chelsea por los partidos con PSG y Lille

La UEFA avisa al Real Madrid de que puede tener problemas con los jugadores que no tengan completa la pauta de vacunación en los octavos de final. Real Madrid y Chelsea podrían verse afectados por las nuevas normas COVID-19 de Francia con los no vacunados a la hora de disputar los partidos de octavos de la Champions League en los que se miden contra PSG y Lille respectivamente. La UEFA confirma a la Cadena SER que ya está en contacto con todas las partes implicadas en Europa antes de que en febrero se reanuden las competiciones de clubes.

Francia ha endurecido mucho las normas de acceso al país para no vacunados y personas que no tengan la pauta de vacunación completa. Las condiciones bajo las que se van a jugar estos partidos en cada país están sujetas a la autoridad competente en ese territorio. En principio, cada equipo deberá cumplir con las normas de cada país para la disputa de los partidos, pero hay que tener en cuenta que hay anexos específicos relativos a las competiciones, que todavía están redactándose, que tienen reglas especiales de la COVID-19 y que pueden proporcionar más información en este sentido.

Lo que tiene claro la UEFA es que no habrá excepciones. Si la RFEF consiguió excepciones para que jugadores no vacunados no se perdieran la Supercopa de España, la UEFA no va a hacer eso: se ciñe a la legislación sanitaria de cada territorio. Por este motivo, Real Madrid y Chelsea se podrían ver perjudicados por perder jugadores de cara a la eliminatoria.