Calderón: "Si Marc Gasol no ha cerrado la puerta de la NBA..."

Como cada jueves, José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador de la Cadena SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' para charlar con Pacojó sobre la NBA, en una semana en la que Calde ha fichado como asesor de los Cleveland Cavaliers, y también para recordar distintas anécdotas suyas durante su etapa en la mejor liga del mundo.

¿En qué consiste tu nuevo cargo?

Soy consejero especial de la dirección deportiva de los Cleveland Cavaliers.

¿Cómo te decides a cogerlo?

He sido jugador profesional, he estado en la Asociación de Jugadores, y me faltaba por ver cómo funcionaba una franquicia. Estar involucrado en la estrategia, en los movimientos, traspasos... Intentando preparar todo lo que se viene en las próximas semanas.

¿Manejas ahora el futuro de Ricky?

He hablado con él, pero es muy pronto. Él sigue recuperándose de su lesión.

¿Qué pensaría Kobe Bryant de estos Lakers?

Lo que todos, a ver cómo lo arreglamos. No sé si hay una fórmula para arreglarlo. Tienen jugadores que tendrían que estar siendo más regulares. A ver cuando vuelva Anthony Davis.

¿Cómo ves la salida de Juancho a Spurs?

No estaba teniendo oportunidades en Boston y es algo positivo. En San Antonio tiene que demostrar lo que ya había demostrado. Ojalá tenga minutos, tiene competencia pero el equipo tiene que confiar en él y veremos al Juancho que conocemos.

Embiid 50 puntos en 27 minutos, Jokic triple doble con 49 puntos... ¿con quién te quedas?

Es difícil, lo más fácil sería quedarnos con el que sobre. Son dos jugadorazos, hacen números que cada vez sorprenden menos porque nos tienen acostumbrados.

Klay ya va cogiendo ritmo.

Muy bien, va cogiendo ritmo. Lo que pasa con lesiones largas es que puede tener bajones, pero se le ve bien y Golden State será mucho más favorito.

Doncic hasta hoy no estaba acertando mucho de tres.

Son muchos partidos en los que no es capaz de meter de fuera. Pese a ello sigue dominando, sigue siendo All Star incluso sin eso. Ayer sí que metió un triple muy importante al final.

¿Es cuestión de rachas?

Muchas veces es mental, a veces es mejor dejar de pensar en ello.

¿No se soluciona lo de Ben Simmons?

Puede haber muchos movimientos, cada uno va a jugar sus bazas. Por todas las partes, imagino que más temprano que tarde se busque solucionarlo.

Dime un jugador de los no habituales que te gustaría ver en Cleveland.

Ahora se habla de mucha gente, por ejemplo DeRozan, LaVine, Ja Morant. Darius Garland es un jugador que quizás la gente no conoce tanto y se merece estar ahí. Pasa lo mismo con Van Vleet.

¿Es muy postureo el fin de semana del All Star?

Es muy especial para los jugadores, algo muy personal e importante de cara a tu carrera y lo que has conseguido. Es un premio importante.

¿Ves a Marc Gasol encajando en alguna franquicia? ¿Le ves jugando playoffs?

Muchísimas, terminaría antes diciendo en las que no. Marc tiene calidad para volver a la NBA sin problema. En alguna que no encajaría sería si Embiid está metiendo 50 puntos. Es muy importante y tendría hueco. Si él no ha cerrado la puerta... A todos nos encantaría verle jugando en la NBA.