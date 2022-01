Diego Rivas: "Si se demuestra la presión a Dembélé, el jugador podría tomar acciones legales contra el Barça"

Este jueves, en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya, hemos hablado con Diego Rivas, secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para analizar la situación de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona, el día en que Xavi Hernández le ha dejado fuera de la convocatoria. "Un jugador lo único a lo que está obligado es a entrenar, en ningún momento existe una obligación de alinearlo ni convocarlo", ha explicado Rivas, quien ha añadido que "si se demuestra lo que se dice de que a causa de no llegar a un acuerdo de renovación no volverá a vestir la camiseta del Barça, esto puede ser una presión para doblegar su voluntad".

Sobre a qué se expondría el Barça si no hiciera jugar a Dembélé, el secretario general de AFE ha sido claro. "Si se demuestra la presión a Dembélé, el jugador podría tomar acciones legales contra el Barça", ha afirmado Rivas en el 'Què t'hi Jugues!', quien ha hablado también sobre las declaraciones de Mateu Alemany, director de fútbol del FC Barcelona. "Al haber una serie de declaraciones en las que se dice que no juega por no renovar, esta circunstancia se podría entender como que está intentando meter un poco de presión e intentar doblegar la voluntad que tiene Dembélé", ha detallado el secretario general de AFE.

Contactos con Dembélé y el FC Barcelona

Diego Rivas ha confirmado en SER Catalunya que AFE está en contacto con el futbolista. "Estamos hablando con su representante e intentando ayudarle en lo que se pueda. Estamos a disposición del jugador, que creo que es nuestra labor y nuestra obligación", ha confirmado el secretario general de AFE.

Además, ha explicado que también se han puesto en contacto con el FC Barcelona. "Hemos tenido contacto, pero hay que entender que el Barça juega esta noche. Creo que es mejor intentar hablar con ellos mañana. Pero sí, estamos en contacto con el Barça", ha sentenciado Rivas en el 'Què t'hi Jugues!'.