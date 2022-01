La dura denuncia de un médico sobre el retraso de los diagnósticos graves

La pandemia de COVID-19 está saturando la ya maltrecha atención primaria y los tiempos de espera se alargan varios meses en las citas con especialistas y en pruebas de diagnóstico. En las últimas horas se ha escuchado la denuncia desesperada de una mujer en la Comunidad de Madrid que lamentaba que le habían citado a una prueba en noviembre de 2023. Veintidós meses de espera para que le hagan en la sanidad pública una ecografía de un bulto que le salió en la espalda: "Voy a reclamar, es tremendo...", decía entre lágrimas ante los periodistas que la escuchaban.

"Sabía qué algo malo había..."

Hace dos semanas una paciente se presentó en mi consulta con alteración de la marcha y perdida de peso… sabía qué algo malo había, la primera cita preferente se iba para noviembre 2022, tuve que mandarla a urgencias. Ingresada x un tumor de pancreas y neuropatía diabética. https://t.co/duEryFkI1O — KillerQueen (@iamthekillerq) January 20, 2022

El vídeo del testimonio de esta víctima del atasco de la atención primaria se ha difundido por Twitter, donde un médico de urgencias se ha sumado a la denuncia poniendo como ejemplo el caso de una de sus pacientes: "Hace dos semanas una paciente se presentó en mi consulta con alteración de la marcha y perdida de peso… sabía qué algo malo había, la primera cita preferente se iba para noviembre 2022, tuve que mandarla a urgencias. Ingresada por un tumor de páncreas y neuropatía diabética".

Este urgenciólogo denuncia que "las demoras en las citas con especialistas y pruebas complementarias y las limitación de pruebas diagnósticas que se pueden pedir desde primaria está retrasando diagnósticos graves, lo que se va a traducir en una población enferma y pluripatológica". Lamenta que "la neuropatía diabética de esta señora se había producido por el abandono forzado del seguimiento del paciente crónico, y llevaba siendo diabética mas de 2 años sin hacerse una analítica". Se queja este especialista de que con esta situación no es posible cumplir con la misión de médico de familia: "Prevenir y promocionar la salud".

El médico denuncia que cada día tiene "listas de 50 pacientes que te obligan a despachar al paciente en 6 minutos", y augura "un futuro muy malo para un país que tenía una esperanza de vida de las mayores del mundo… sé que esto no es solo en Madrid pero yo hablo de lo que sé y lo que vivo", asegura.

Tiene críticas este médico para la gestión sanitaria de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "Aquí se prefiere invertir el dinero en toros y en megaconstrucciones, y en fomentar la privada". "Si no os preocupa la salud de la gente no es cuestión de ideas políticas si no de falta de humanidad", concluye.

A su hilo han respondido personas afectadas por las demoras en listas de espera: "A mi padre, 8 meses para diagnosticarle un cáncer tras fácilmente 30 intentos de consulta en atención primaria y urgencias. En febrero le derivan de máxima urgencia al dermatólogo. Lo ven casi en julio. Y en lugar de operarlo, lo meten en lista de espera. Casi se muere".