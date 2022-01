"Dime que no te gusto físicamente": una cita de 'First Dates' acaba en bronca tras una traición inesperada

Tras más de 11 años sin pareja, Jesús llegaba este miércoles al restaurante de First Dates con el objetivo de encontrar a una mujer que le rompiera todos los esquemas. Después de buscar entre las distintas candidatas que habían enviado su solicitud al programa, el equipo de First Dates le emparejó con Lucía, quien reconocía que venía al programa con el objetivo de encontrar el amor de su vida. Y es que, a pesar de que no se ha casado en sus 60 años de vida, la mujer esperaba encontrar a alguien con quien mantener una relación seria.

Y la cita comenzó bastante bien. Tras las pertinentes presentaciones, ambos comensales se sentaron en una de las mesas del restaurante para conocerse mejor. Una vez allí, Lucía descubría que Jesús era de izquierdas y ateo, algo que le hacía ganar puntos de cara a una posible segunda cita. Mientras tanto, Jesús valoraba mucho la personalidad emprendedora y valiente de su cita, por lo que parecía que la cita iba viento en popa.

"Para mí no es guapa. No es el gusto que yo tengo"

Después de preguntarse acerca de sus edades, Jesús explicaba que tiene 66 años pero que le suelen echar menos. Algo que confirmaba Lucía tras bastidores, donde aseguraba que parecía más joven de lo que realmente: "Me gustan los hombres más jóvenes y él es mayor, pero no lo aparenta tanto". De hecho, reconocía que siempre le echan diez años menos. Tras ser preguntado por Lucía acerca de la edad que aparenta ella, Jesús le dijo que parecía tener entre 57 y 58 años. Algo que no le gustaba demasiado a su pareja, a quien no le convenció que le viera más mayor que él.

Y es que, tal y como confesaba delante de las cámaras del programa, no le había gustado demasiado: "Me fijo mucho en el aspecto, en la cara, me gustan guapas. Para mí no es guapa. No es el gusto que yo tengo". Dado que la cita comenzaba a torcerse, Lucía le preguntó a su pareja si querrá una segunda cita con ella tras lo vivido en esta primera cena. A pesar de que aseguró que le diría que sí, lo cierto es que acabó diciéndole que no.

"Dime que no te he gustado físicamente"

En la decisión final del programa, en la que tienen que determinar si quieren una segunda cita o no, Lucía afirmaba que quería volver a ver a Jesús porque le había parecido un hombre interesante con cualidades afines a ella: "Me gustaría tener una oportunidad de conocerle más y ver si esto nos puede llevar a algo más serio". Sin embargo, Jesús no tenía tan claro el hecho de que quisiera volver a ver a Lucía: "Yo con Lucía, como pareja no".

Después de explicarle que había solicitado una mujer más joven que él, Jesús quiso hacer hincapié en que no había encontrado ese feeling necesario para querer seguir conociéndola en el ámbito amoroso. Algo que enfadaba a Lucía, quien le pedía que no se anduviera por las ramas: "Dime que no te he gustado físicamente". A continuación, y después de asegurar que le encanta su interior, Jesús reconocía que no le había gustado físicamente. Algo que molestaba a Lucía, ya que previamente le había dicho que sí a una segunda cita: "Tú tampoco me has deslumbrado pero como para mi el físico no es tan importante, te he valorado como persona". De esta manera, cada uno se ha marchado a casa de la misma manera que llegó al programa.