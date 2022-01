Bordalás, sobre la filtración de Mingueza: "A ver si esto es Guantánamo y hay escuchas"

José Bordalás, técnico del Valencia CF. compareció ante los medios antes de la jornada liguera de este fin de semana contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El entrenador ché, que ya sorprendió la pasada semana con su 'no valoración' del partido de Copa del Rey frente al Atlético Baleares tras la mala imagen de sus jugadores, ha vuelto a destacar en rueda de prensa.

Esta vez los titulares los ha copado el entrenador contestando a todo lo relacionado sobre el mercado de fichajes y los refuerzos que no llegan a la capital del Turia. En las últimas semanas, en el entorno ché se valoró la posibilidad de fichar a Óscar Mingueza, defensa del FC Barcelona, que no está disfrutando de tantos minutos como con Koeman, al que supuestamente Bordalás habría descartado al no ser convencerle mucho su llegada.

Cuando fue preguntado sobre esto, se refirió a las filtraciones, un tema muy de José Mourinho cuando estaba en España: "Me parece un magnífico jugador, porque está en el Barcelona. Eso es lo que puedo decir. No voy a hablar de fichajes. ¿Ha transcendido? No sé que es lo que ha transcendido. A ver si esto es Guantánamo y hay escuchas", comparó el técnico.

Las relaciones entre el Valencia de Lim y su entrenador, Bordalás, son cada vez más tirantes y eso se nota en la actitud del técnico en las salas de prensa, quien como sea quiere evitar el tema sobre los refuerzos que siguen sin llegar: "Yo en su momento les dije cuál era mi opinión. De verdad les pido que hablemos del Atlético, del estado del equipo. Hemos tenido diferentes contratiempos y problemas con lesiones y el covid. Situaciones que nos han afectado mucho para confeccionar el equipo. Estamos en un momento vital del campeonato. A partir de que acabe el partido del Atlético podemos hablar de ese tipo de situaciones. Mi opinión no ha cambiado. Lo que dije en aquel momento es la que es. No soy una persona que cambie de opinión con facilidad", sentenció.