El 'reloj del fin del mundo' permanece a tan solo 100 segundos del apocalipsis: nunca había estado tan cerca

El Reloj del Fin del Mundo vuelve a estar a 100 segundos del apocalipsis. Así lo ha dado a conocer el comité de científicos atómicos de la Universidad de Chicago a través de una rueda de prensa celebrada este jueves, donde han recordado que, a pesar de que las agujas del reloj no hayan avanzado, esto no quiere decir que la situación haya mejorado: "La decisión no sugiere que la situación de seguridad internacional se haya estabilizado".

Y es que, tal y como ha recordado el comité de científicos, nunca hemos estado tan cerca del apocalipsis: "El Reloj sigue estando lo más cerca que ha estado nunca del apocalipsis que acabará con la civilización porque el mundo sigue atrapado en un momento extremadamente peligroso". Todo ello por causas como la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia de la COVID-19, entre otras.

Nunca había estado tan cerca del apocalipsis

En 1947, un grupo de científicos atómicos de la Universidad de Chicago publicaba por primera vez el boletín en el que queda reflejado, de manera simbólica, a cuántos minutos se encontraría el planeta Tierra de su final en caso de que su vida se midiera en un día de 24 horas. Desde entonces, este equipo de científicos, entre los que destacan 15 premios Nobel, adelantan o retrasan el reloj del tiempo en base a las amenazas o los síntomas de recuperación que muestre la sociedad.

A pesar de que el comité valora positivamente el cambio de gobierno en Estados Unidos, ya que la llegada de Biden ha ayudado a revertir algunas de las decisiones tomadas por Donald Trump durante su mandato como la decisión de salirse del acuerdo del clima de París, el comité opina que la situación continúa siendo crítica: "No ha sido suficiente para revertir las tendencias negativas de seguridad internacional que continuaron en el horizonte de las amenazas en 2021".

La tensión nuclear, la crisis climática y la pandemia de la COVID-19: principales amenazas del mundo

Entre otras cosas, el comité lamenta que las relaciones de Estados Unidos sigan siendo tan tensas con Rusia y China. El aparente programa a gran escala de China para aumentar su despliegue de misiles nucleares de largo alcance, unido al hecho de que los tres países implicados en esta relación hayan impulsado la creación de misiles hipersónicos y armas antisatélite, preocupan a los responsables de este reloj del fin del mundo. También la expansión nuclear y de misiles sin restricciones de Corea del Norte y sus intentos de revivir el acuerdo nuclear con Irán, lo que incrementan la amenaza de una guerra nuclear: ". Si no se restringen, estos esfuerzos podrían marcar el comienzo de una nueva y peligrosa carrera de armamentos nucleares".

Todo esto, unido al hecho de que todavía existe una gran brecha entre las promesas de reducción de gases de infecto invernadero y lo que posteriormente se lleva a cabo, han provocado que el reloj se mantenga a 100 segundos del apocalipsis. También a la gestión de la pandemia de la COVID-19 que, a pesar de que ha mejorado en los países desarrollados, sigue siendo insuficiente a nivel global. Por todo ello, el comité llama a las distintas naciones a renovar la cooperación en las muchas formas y lugares disponibles para reducir el riesgo existencial.