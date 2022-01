La Policía Nacional avisa: cuidado con esta peligrosa estafa relacionada con Carrefour

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa dirigida a los clientes de la multinacional francesa Carrefour. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios haciéndose pasar por una institución pública o una compañía de renombre.

De esta manera, los ciberdelicuentes consiguen robar a terceras personas sin levantar ningún tipo de sospecha. En esta ocasión, la estafa se desarrolla a través de un correo electrónico mediante el que te informan acerca de un problema relacionado con tu tarjeta Carrefour Pass: "Su tarjeta Pass está temporalmente suspendida". Un mensaje que debería levantar tu sospecha porque, si lo lees detenidamente, descubrirás que ofrece un saludo genérico y tiene varias faltas ortográficas.

Así trabajan los estafadores: tratarán de engañarte sobre un supuesto ataque informático

A continuación, los responsables de la estafa te explicarán que están tratando de revertir la situación y que, por esa misma razón, necesitan que demuestras que tú eres el dueño de la cuenta: "Estamos trabajando para proteger a nuestros usuarios contra el fraude. Su cuenta ha sido seleccionada para verificación, necesitamos confirmar que usted es el verdadero dueño de esta cuenta.

Como viene siendo habitual en este tipo de ataques, te recomendarán que contestes cuanto antes para evitar problemas: "Por favor, tenga en cuenta que si no confirma sus datos ahora nos veremos obligados a bloquear su cuenta para su protección". Sin embargo, y si pulsas sobre el botón habilitado para realizar la gestión, no resolverán tus problemas. Y es que, como suele pasar en estos casos, no hay ni un solo problema con tu cuenta.

Consejos para hacer frente a este tipo de ataques: evita saludos genéricos y faltas de ortografía

El objetivo es que pulses sobre el botón en cuestión para ser redirigido a una página web que se asemeja a la de Carrefour y que, una vez allí, caigas en la trampa. Cuando hayas entrado en esta página web, los estafadores comenzarán a pedirte tus datos personales para que puedas recuperar así tu cuenta. También los de tu tarjeta de crédito, aunque no es para lo que te crees. Como viene siendo habitual, tan solo quieren hacerse con el control de tu cuenta y operar desde la misma sin levantar ningún tipo de sospecha.

Por lo tanto, y si has recibido un mensaje así, ni caso. No es más que una estafa para hacerse con tus datos personales. Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo o el saludo que emplea hasta consultar la ortografía del mismo o no abrir correos de usuarios desconocidos. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Más allá de estos consejos, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. Gracias a estos consejos podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.