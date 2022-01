"Mira, adiós": la reacción de Claudia al descubrir que su cita en 'First Dates' tiene otras dos relaciones

Mirko ha llegado a First Dates con el objetivo de encontrar el amor. A pesar de que actualmente está inmerso en dos relaciones al mismo tiempo, el comensal busca una persona con la que pueda conectar: "Tiene que ser una personas empática, abierta, que sienta fuerte y que sepa expresarlo pero que, al mismo tiempo, sea pausada". Y es que, tal y como le ha explicado frente a Carlos Sobera, es polisexual y amorlibrense: "Ahora mismo estoy con dos parejas de género no binario a la vez".

Después de presentarse frente a Carlos Sobera, y explicarle que es cantante en un grupo de música, Mirko le pedía al presentador del programa si podía recibir a su pareja con una canción. Tras recibir el beneplácito de Sobera, el comensal recibía a Claudia a ritmo de Queen. Sin embargo, su cita se llevaba el primer chasco de la noche nada más verle: "El físico no me ha llamado tanto. Me gustan un poco más corpulentos y este estaba un poco delgaducho".

"El hecho de que me diga que tiene dos relaciones es que mira, adiós"

Tras conocerse un poco mejor en la barra del restaurante, donde Mirko le explicaba a su cita por primera vez que era polisexual, ambos pasaban a la mesa para cenar. Una vez allí, Mirko profundizaba en el concepto de la polisexualidad porque Claudia no lo había entendido demasiado bien: "A mí me mola el caos. Me gusta el caos. La polisexualidad significa que te gustan las personas y que no discriminas entre géneros".

Respecto al tema del amor libre, Mirko le explicaba a su cita que no es lo mismo que el poliamor. Después de enumerarle las diferencias entre ambas opciones, el protagonista de esta historia reconocía que estaba inmerso en varias relaciones: "En mi caso, tengo varias relaciones. Ahora mismo estoy en dos relaciones". Algo que no le gustaba demasiado a Claudia, quien reconocía frente a las cámaras del programa que no le gustaba que su cita estuviera en dos relaciones : "El hecho de que me diga que tiene dos relaciones es que mira, adiós".

"No compartimos gustos sentimentales y mismo tipo de relación"

Una confesión que arruinaba la cita por completo. Después de cenar, ambos se enfrentaron a las cámaras del programa en la Decisión Final. Allí, Mirko reconocía que le gustaría tener una segunda cita con Claudia porque le había gustado cómo era, pero que querría seguir conociendo más: "Sí, me gustaría. Me gustaría seguir conociéndote porque me parece que me he quedado corto. Necesito masticarte más y entenderte quién eres y cómo eres".

A pesar de que a Claudia también le gustó la cita, el hecho de que Mirko ya estuviera inmerso en dos relaciones impedía a Claudia seguir conociéndole: "Como amigo todo lo que quieras pero, como algo más, creo que no. No compartimos gustos sentimentales y mismo tipo de relación".