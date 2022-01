El Manchester City jugará este sábado a las 18:30 frente al Southampton en la jornada 23 de la Premier League. En la previa del partido, Pep Guardiola en rueda de prensa ha afirmado que Ward-Prowse es el mejor lanzador de faltas que ha visto nunca. Ha colocado al centrocampista por encima de grandes especialistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Roberto Carlos.

"Es el mejor tirador de faltas que he visto, o que hay ahora mismo en el mundo. No hay nadie que tire mejor que Ward-Prowse". De él también se ha rendido diciendo que más allá de esa especialidad, no hay que olvidarse de que tiene una gran calidad como jugador y la ha calificado de especial.

Por último, ha dicho de él que sabe adaptarse a distintas posiciones y es un jugador de equipo. "Tiene mucha calidad sin balón y con balón y entiende bien el juego. Pero como tirador de córners y faltas es excepcional y la gente se fija más en eso", ha concluido.