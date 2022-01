Xavi confirma que el lunes se decidirá el futuro de Ansu: "Está muy afectado porque es una situación difícil"

Xavi ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido liguero que jugará el Barça en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Tras caer eliminados en dos títulos en apenas una semana, el equipo afronta el choque como algo vital para poder recuperar puestos en Liga y engancharse a la parte alta de la clasificación.

Del rival que tendrán sobre el terreno de juego, Xavi señaló que el partido será similar al del Athletic: "Tienen buena salida a la contra, aprovechan mucho los centros y las pelotas laterales. Nos encontraremos un partido bastante similar. Son tres puntos vitales para recuperar la confianza".

El lunes, día clave para el futuro de Ansu Fati

El tema sobre el que se centraron más preguntas fue el de la lesión de Ansu Fati. Del canterano azulgrana declaró que Ansu está muy afectado, debido a que es una situación difícil. Actualmente, el club se encuentra en reuniones con médicos y la familia y la última de estas se producirá el lunes.

"El doctor Pruna dijo que estaba para jugar media hora y la prórroga nos trastocó los planes. Intentaremos hacer una planificación muy específica para él para que no vuelva a lesionarse. El lunes tendremos una nueva reunión para ver qué hacemos con él. Hay que hacer lo que sea para que se recupere mentalmente. Es un momento difícil y le necesitamos. Hemos perdido a un futbolista impresionante capaz de marcar la diferencia".

De esta lesión, también dijo que no variaba nada los planes que tenía el club con Dembélé. Para referirse a él, dijo que es quien tiene que decidir junto a sus representantes. Sobre la posibilidad de poder incorporar a alguien en lo que queda del mercado de invierno, afirmó que están trabajando en ello. "En varias zonas hemos hablado con Mateu, Jordi y el club. También he sido muy claro con ellos de lo que el equipo necesita. Estamos trabajando para incorporar a gente".

Optimista con el futuro del club

Xavi admitió la realidad que está viviendo el club, señalando que los resultados es el factor que más le preocupa: "Cuando hay un cambio de entrenador se necesita un proceso con tiempo. Hay que tener paciencia y nosotros tenemos que ser los primeros. Hay que insistir en la idea que hizo al Barça grande y por ahí hay que insistir".

Sin embargo, y por último, se mostró optimista. En sus palabras, dijo que si no fuera así le tocaría irse a casa: "Estoy convencido de que estamos en el inicio de algo importante. Hay que tener fe en lo que estamos haciendo y hay que perseverar, no queda otra. Me pasó como futbolista. Entiendo la crítica y sé donde estoy. Hay que cumplir objetivos y si no se cumplen, toca volver a intentarlo".