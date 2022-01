"Es probable que esta ola termine dentro de más o menos un mes": García-Sastre, sobre el futuro de la COVID-19

Tras tres días de subida de la incidencia de coronavirus en España finalmente bajó al cuarto día, este viernes, aunque puede deberse a que en la de los últimos 14 días no se cuenta el 6 de enero, festivo. No obstante, son varios los expertos que coinciden en que dentro de unas semanas puede mejorar la situación epidemiológica y ponerse fin a la sexta ola. El último en afirmarlo ha sido el microbiólogo e investigador del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García-Sastre.

El experto ha afirmado que "es muy probable que esta ola esté empezando ya a bajar y que se termine dentro de más o menos un mes o unas semanas más". En una entrevista en Antena 3 con Vicente Vallés este viernes por la noche repasó el futuro más próximo de la pandemia. "Es lo que se está viendo y es lo que es más probable. Nunca podemos estar completamente seguros, pero todas las predicciones llevan a pensar que más o menos a finales de febrero habrá muy pocos contagios", explica.

¿Habrá más variantes después de ómicron?

"Es una muy buena posibilidad, no podemos estar completamente seguros. El problema para poder decir que la pandemia se ha acabado es que vamos a tener que esperar a ver si surge algún que otro problema después de ómicron", analiza.

Para él, la fecha clave será el próximo invierno: "Eso no lo vamos a saber con toda probabilidad hasta que por lo menos hayamos pasado un invierno más. Es posible que después de ómicron la pandemia se haya acabado, pero no lo vamos a saber con seguridad hasta que lleguemos a final de año por lo menos".

El experto aporta también su información sobre la variante ómicron BA.2, que podría complicar las cosas: "Es una variante de ómicron, es lo suficientemente distinta a primer ómicron para dar lugar a que hay que estar alerta y ver cómo evoluciona".

"Por otro lado, con delta sabemos que hubo muchas variantes delta, no solo una. Hubo más variantes de delta que la delta original y eso no cambió mucho la dinámica de delta, se mantuvo más o menos lo mismo a pesar de las subvariantes. Esta es una subvariante de ómicron que es lo suficientemente distinta para pensar que hay que vigilarla, pero que es probable que no cause más problemas que los que está causando ahora mismo ómicron", añade.

García-Sastre, acerca de las restricciones actuales

Para él, "es normal" que exista una fatiga pandémica. "Lo que tenemos que evitar es que los casos lleguen a números demasiados altos como para que se empiecen a colapsar otra vez los hospitales", aconseja.

Entonces, cuándo volver a relajar restricciones: "Cuando veamos que estamos en buena tendencia a la baja es cuando podremos empezar a quitar este tipo de restricciones y luego seguir vigilando que no lleguen otras variantes distinta".