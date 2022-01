FOMO o miedo a perderse algo en las redes sociales: ¿cómo identificarlo?

Las redes sociales nos permiten a día de hoy adentrarnos en la vida de casi cualquier persona y estar a la última de casi cualquier cosa. Esta sobreinformación está llevando consigo un miedo intrínseco, miedo a perdernos cualquier cosa que ocurra en internet, a sentirnos excluidos por no enterarnos de la última actualización de una aplicación en concreto, aunque probablemente el contenido ni siquiera sea de nuestro interés o incluso a sentirnos excluidos de un entorno social concreto. Hablamos de esta necesidad de estar pegado a la pantalla del móvil, por miedo a "quedarnos fuera". ¿Alguna vez has tenido esté temor a perderte algo en el entorno digital? ¿A sentir excluido por no haber leído el último hilo de moda en Twitter? Este síndrome tiene un nombre y es FOMO (acrónimo en inglés de miedo a perderse algo). ¿Cómo identificarlo? Te lo explicamos:

El profesor experto en redes sociales del Máster en Márketing Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Fernando Checa, se refiere al FOMO como a la angustia que algunos usuarios de las redes sociales, y entornos digitales de comunicación, presentan por temor a perderse algo.

Es el tradicional miedo a sentirse excluido, pero "más problemático" al proyectarse en el mundo digital porque "se cambia la perspectiva en el momento en el que se centra en las interacciones en entornos móviles". De este modo, "el resultado final es una auténtica exclusión" al perderse lo que está sucediendo a nuestro alrededor por centrarse en el dispositivo móvil.

El estar pendiente de las notificaciones, alerta de los 'me gusta', atento a las actualizaciones "acaba generando ansiedad" y ocurre, sobre todo, en gente joven, principalmente en adolescentes que tienen su personalidad en proceso de formación, aunque "le puede pasar a cualquiera".

Síntomas

En particular, puede ser sintomático:

1. Utilizar de forma excesiva los dispositivos electrónicos y las redes sociales, revisarlos de forma recurrente.

2. Disminución de la motivación en otros ámbitos como el laboral o académico

3. Sintomatología ansiosa cuando no podemos estar conectados

Está en nuestras manos parar

Checa ha invitado a pensar que a las plataformas "les interesa que permanezcamos dentro de ellas", ya que tienen un modelo de negocio que se basa en el tiempo que estamos en ella. El problema surge cuando estamos "permanentemente" pendientes.

Sin embargo, está en nuestras manos tomar medidas como desconectar las notificaciones o apagar el móvil en un momento determinado. "El problema es querer hacerlo", ha apuntado. Haría falta evaluar cuanto tiempo es excesivo, y esto llega "en el momento en el que la falta de comunicación" con el mundo que nos rodea "lleva al aislamiento".

"El mundo tiene una complejidad, contamos con un mundo digital, pero también existe el real", ha aseverado señalando como "significativo" el momento en el que hubo una caída generalizada de WhatsApp y redes sociales y había personas que acudían a Twitter, que sí funcionaba, donde "aparecieron cientos de mensajes de personas que acudían para saber si realmente pasaba algo o era su línea".

Una medida "fácil" es no acostarse con el teléfono al lado de la cama sin apagar. En este sentido, ha señalado: "Yo a un adolescente no le permitiría ir a la cama con el móvil encendido en la cabecera", para garantizar ese momento de descanso.