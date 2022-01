Descrédito e indignación al ver el cartel que un vecino dejó en el ascensor tras contagiarse de COVID-19

Una comunidad de vecinos de la zona de Vallecas se ha quedado sin palabras al ver el cartel que colgó otro vecino en el ascensor tras dar positivo en coronavirus. Esta vez un hombre ha ido demasiado lejos con el comunicado que ha dado. Ha sido la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos la que ha dado a conocer la nota, como en otras ocasiones, de gente que deja letreros de lo más impactantes en los portales.

"Estimados vecinos", comienza la nota. "Como me considero un buen vecino, quiero compartir con vosotros el COVID que he dejado en ambos ascensores, ya que he dado positivo y la mascarilla no la uso", continúa para mayor sorpresa de sus vecinos. "Subiendo y bajando en los ascensores un rato, por supuesto tosiendo y estornudando. Lo comunico por si alguno se siente mal se haga la prueba", finaliza el vecino.

Esta actitud ha causado revuelos en las redes sociales y decenas de usuarios han criticado el "egoísmo" de esta persona, que, además de no cumplir las medidas sanitarias se jacta de ellos poniendo en peligro a sus vecinos. "¿Se puede ser más niñato?", comentaba un usuario. "Menuda gracia", decía otro.