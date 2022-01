Los cinco mejores libros de los últimos 125 años

Un total de 200.000 personas han escogido el mejor libro de los últimos 125 años. A finales del año pasado, The New York Times celebró el 125 aniversario de su suplemento semanal Book Review, por lo que propusieron a sus lectores que escogieran la mejor obra literaria publicada en ese período.

Recibieron votos provenientes de 67 países distintos y este mes de enero han hecho público al ganador: Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Publicada en 1960 y premiada con un Pullitzer, se convirtió en todo un clásico de la literatura estadounidense. La novela muestra cómo era la sociedad del sur de Estados Unidos en los años 30, en plena Gran Depresión. Trata sobre la violación sexual y la desigualdad racial y la protagonista, Jean Louise Finch, habla sobre su infancia, cuando su padre defiende en los tribunales a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca.

En el siguiente puesto del ranking está La comunidad del anillo. de J.R.R. Tolkien, la primera parte de la saga El señor de los anillos, que posteriormente llegó a la gran pantalla.

En tercera posición está 1984 de George Orwell, una novela distópica que habla de una sociedad controlada por El Gran Hermano. Lo publicó en 1948 junto a un mensaje: "No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido". El cuarto libro más votado ha sido Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. “Como obra literaria, fue un terremoto, al romper las expectativas de una típica novela realista y generar influencias en autores y obras desde Japón hasta India y más allá. De todas las obras que han surgido en los últimos 125 años, ninguna ha creado un efecto dominó, ni ha cambiado el panorama de la literatura, tanto como ésta”, dice una de las reseñas de The Ney York Times.

Por último, en quinta posición se encuentra Beloved, de Toni Morrison. Ambientada después de la Guerra de Secesión Americana, está inspirada en la historia de una esclava afroamericana, Margaret Garner, quien se escapó de la esclavitud en Kentucky a finales de enero de 1856 huyendo a Ohio.