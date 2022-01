Ansu Fati no ve claro pasar por el quirófano tras reunirse con los servicios médicos del Barcelona

Ansu Fati no ve claro pasar por quirófano y ha pedido más tiempo al club para tomar una decisión al respecto, tal y como ha informado el diario AS y ha podido confirmar la cadena SER. El jugador ha tomado esta decisión tras una reunión con los servicios médicos del club este mismo mediodía y después de lesionarse en el partido de octavos de final de Copa del Rey. Todavía con restricción de minutos, el jugador se marchó de San Mamés entre lágrimas. Había vuelto a la competición apenas una semana antes, en la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid. Había jugado únicamente dos tramos de media hora.

Una lesión en el bíceps femoral que ya sufrió en el partido frente al Celta de Vigo y que ahora nuevamente padece para desgracia de uno de los jugadores más prometedores de nuestro fútbol. Hundido tras ser cambiado en el partido contra el Athletic Club de Bilbao, el jugador quiso lanzar un mensaje motivador en la noche de ayer en sus redes sociales.

"¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! ¡Never give up!", compartió el jugador en sus redes sociales para agradecer el apoyo que está recibiendo.

El ejemplo de Messi

Desde el club, para intentar levantar el ánimo del jugador, durante esta semana le han puesto el ejemplo de Leo Messi, futbolista que marcó una época en el club y que, como Ansu Fati, tuvo un inicio de carrera que se vio frenado en varias ocasiones por las lesiones. Además, el propio club ya trabaja en un plan específico de entrenamiento con Ansu para fortalecer su tren inferior.