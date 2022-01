Reinildo Isnard Mandava. Él es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid en este mercado invernal, que llega para reforzar la posición del lateral izquierdo en la que los rojiblancos cuentan solamente con Renan Lodi. El brasileño no tenía sustituto hasta la temporada que viene con el jugador del Lille, sin embargo se ha precipitado la llegada del mozambiqueño viendo que las necesidades del equipo apremian.

Mandava es un jugador que militaba en el fútbol portugués hasta que el Lille se fijó en él. Los franceses hicieron una campaña para el recuerdo conquistando el título de Liga por delante del PSG con este lateral izquierdo como titular.

Ahora, de campeón de liga a campeón de liga, tiene muchas opciones de quitarle el sitio a Lodi por esa banda. Conocemos mejor al flamante nuevo fichaje de los del Cholo Simeone gracias a Bruno Alemany, director de Play Fútbol. Ellos nos acercan las claves, los puntos fuertes y débiles del lateral izquierdo de 28 años.

Bruno Alemany: "Mejora claramente las prestaciones defensivas de Lodi"

Si hablamos propiamente de la incorporación, es un jugador con experiencia, tiene ya 28 años y creo va a mejorar el rendimiento que le hemos visto a Renan Lodi. Mandava es un futbolista que comparte con Lodi que es un jugador mejor en lo ofensivo que en lo defensivo. Es un futbolista con capacidad para regatear, con buena visión de juego, buena pierna zurda para meter pases, centra bastante bien... Insisto, es un jugador que le puede dar, o tiene muchos recursos que le pueden dar cosas a nivel ofensivo importantes al Atlético de Madrid, pero que al mismo tiempo Simeone lo entienda como un futbolista más fiable.

Reinildo Mandava ha sido el lateral izquierdo titular en el Lille, con el que fue campeón de Liga con Christophe Galtier. Galtier lo que hizo fue un bloque muy compacto: en el lateral derecho el liderazgo defensivo de Çelik y en el izquierdo atacaba con Mandava, pero insisto en que las prestaciones defensivas de Lodi las mejora claramente. Es un futbolista muy atento a cerrar líneas de pase, sobre todo en los duelos es más agresivo, ya no solo tácticamente sino que a la hora de luchar la pelota me parece un jugador que tanto a la hora de meter la pierna como la defensa de balones aéreos, destaca bastante. Me parece una buena incorporación por parte del Atlético de Madrid.