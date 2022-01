"Tú ya eras un ángel antes de haberte ido": el precioso homenaje de Beret a su hermana fallecida

Hace apenas unos días, el cantante sevillano Beret anunciaba la muerte de su hermana Sandra a través de las redes sociales. Todo ello a través de un emotivo mensaje acompañado de una canción todavía más emotiva, en la que el artista se despedía de una hermana que, tal y como ha explicado en varias ocasiones, era como una segunda madre para él: "Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches".

En esta publicación de Instagram, Javier Álvarez Beret reconoce que nunca va a aprender a despedirse de ella. Y es que, tal y como ha demostrado en la canción que ha compuesto para ella, estaban muy unidos: "Nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre. Te quiero hermana, descansa en paz para siempre".

Beret le dedica una emotiva canción a su hermana tras su muerte: "Tú ya eras un ángel antes de haberte ido"

A este emotivo mensaje le acompaña un vídeo en el que podemos ver al artista andaluz dedicándole una canción a su hermana. Un tema que comienza explicando que no tiene sentido que Sandra esté en el cielo porque era ya era un ángel antes de haberse ido. A continuación, el cantante recuerda los grandes momentos vividos junto a ella y lo importante que ha sido para convertirse en el hombre que es a día de hoy: "Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto. Tú mi hermana y yo tu niño".

Por esa misma razón, el cantante lamenta que no se pudo despedir como le hubiese gustado: "Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo". Sin embargo, el cantante tiene claro que siempre estará a su lado: "Te ha faltado vida para decirme que tú darías la tuya por cuidarme en el camino y volarás por encima de nosotros protegiendo cada paso que no daremos contigo".

"Gracias por hacerme sentirme grande aún siendo tu hermano pequeño": Beret se despide de su hermana

A pesar de que ya no esté, el cantante sevillano asegura que soñará cada día con tenerla entre sus brazos de la misma manera que cogía ella su mano cuando veía que no sonreía. Y es que, aunque reconozca que nunca ha sido un experto en saber decir 'te quiero', Beret asegura que la quería de verdad: "Sé que quizás no soy experto en saberte decir te quiero cuando de verdad lo siento".

Por todo ello, y por todo lo que han vivido juntos, el cantante se despide de su hermana Sandra con un agradecimiento por todo lo vivido junto a ella. "Gracias por hacerme sentirme grande aún siendo tu hermano pequeño".