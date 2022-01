"Estoy roto": Gonzalo Hermida da positivo por COVID-19 y no podrá actuar en directo en el BenidormFest

El cantante gaditano Gonzalo Hermida, uno de los 13 candidatos seleccionados por RTVE para participar en el Benidorm Fest, no podrá actuar en directo como consecuencia de la COVID-19. Hace apenas unas horas, la organización del certamen que dará a conocer el nombre de la persona que representará a España en Eurovisión ha explicado que el cantante ha dado positivo y que, por consiguiente, no podrá actuar en la primera de las dos semifinales del concurso que se celebrará mañana.

Según lo estipulado por RTVE en las bases del concurso, aquellos participantes contagiados por la COVID-19 no podrán defender su candidatura en directo. En caso de que el artista afectado por el virus hubiera ensayado previamente sobre el escenario del Palau D'Esports L'Illa, la organización acordó emitir esta prueba tanto en la semifinal como en la hipotética final. Sin embargo, Gonzalo Hermida no llegó a realizar su ensayo previo a la semifinal, por lo que todo apunta a que el artista presentará su canción Quién lo diría a través de su videoclip oficial.

Tercer caso de COVID-19

Dado que el cantante participó en una rueda de prensa con sus compañeros y compañeras el pasado lunes, el resto de candidatos y candidatas se someterán a una prueba PCR para determinar su estado de salud. Mientras tanto, y para evitar que el brote vaya a más, la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, ha pedido a cada una de las candidaturas que extremen sus precauciones para evitar posibles contagios.

Después de haber conocido la noticia de que Gonzalo Hermida ha dado positivo, hemos tenido que cancelar la rueda de prensa de esta tarde. Disculpad las molestias pic.twitter.com/zPcsYahTKF — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 25, 2022

Y es que, el de Gonzalo Hermida ya es el tercer caso de COVID-19 entre las 13 candidaturas que aspiran a representar a España en Eurovisión. Hace tan solo unos días, las Tanxungueiras explicaban a través de las redes sociales que dos de sus integrantes viajarían más tarde a Benidorm porque estaban recuperándose del brote de coronavirus. Mientras tanto, el grupo Unique comunicaba que su integrante Gio haría lo propio al haber dado positivo días atrás.

Gonzalo Hermida reconoce "estar roto"

Tras dar a conocer la noticia, el cantante ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que afirma estar roto por no poder participar en directo en Benidorm Fest: "Amanezco con un poquito de malestar. Pensé que había cogido frío ayer, me encuentro un poquito regular, me entran vértigos, me hago la prueba y, efectivamente, he dado positivo. Estamos en medio de una pandemia, tengo la conciencia tranquila porque he luchado por no cogerlo durante estos dos meses y no he salido de casa pero lo he cogido".

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Estoy roto.

Gracias por el cariño y el apoyo. pic.twitter.com/MQXIt2YIfT — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) January 25, 2022

A continuación, el cantante ha pedido perdón tanto a su equipo como a la organización del programa y espera que el resto de participantes estén bien: "Está siendo un momento duro y difícil porque ya te ves aquí, con todas las ganas y acabas así. Lo siento por el equipo. Espero que mis compañeros estén lo mejor posibles. Estoy roto pero es lo que hay. Las cosas dicen que pasan por algo pero este algo me jode".