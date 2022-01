Morata y Tagliafico, opciones del Barça

El Barça trabaja para reforzar esta plantilla en el mercado invernal. La nueva lesión de Ansu Fati unida a la situación con Ousmane Dembélé, que incluso podría dejar el club antes de final de mes, hacen que el Barça esté activo en el mercado ante la posibilidad de nuevas incorporaciones. Una de las operaciones que vuelve a estar sobre la mesa es la de Álvaro Morata, un nombre que lleva todo el mes de enero sonando con fuerza para reforzar la delantera culé. El otro es Nicolás Tagliafico, lateral argentino que juega en el Ajax de Ámsterdam.

La situación de Morata

El delantero madrileño es del gusto de Xavi Hernández. Se le ha vinculado con el club desde la apertura del mercado invernal. A principios de enero, la Juventus se mostraba reacia a dejar salir al jugador, pero la situación ha cambiado en Turín. Si el conjunto bianconero cierra con éxito el fichaje de Dusan Vlahovic, podría abrir la puerta a la salida de Morata. En su entorno reconocen que la operación está "caliente" y se muestran confiados de que se podrá cerrar.

Tagliafico, opción para el lateral

Otra de las posiciones que quiere reforzar la secretaría técnica es el lateral izquierdo. La llegada de Dani Alves ayudó a reforzar el lateral derecho. Hasta ahora Dest y Mingueza eran las opciones más naturales que había en la plantilla. Xavi incluso ha llegado a colocar ahí a Araújo. En la izquierda, el estadounidense Dest ha sido un 'parche' en algunas ocasiones en las que no ha podido participar Jordi Alba, que es el titular en esa demarcación. El objetivo es incorporar al argentino Nicolás Tagliafico, que ha pedido al Ajax que le deje marchar al FC Barcelona. Tagliafico no está jugando con regularidad en Ámsterdam y ha pedido salir para jugar a la órdenes de Xavi Hernández. Ambos clubes están buscando la fórmula adecuada, porque aunque el Ajax no quiere que salga, termina contrato en 2023.