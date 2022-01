Simeone, sobre su famoso pisotón a Julen Guerrero: "Siempre fui temperamental... pero eso es una agresión"

'Simeone, vivir partido a partido’ es el título del documental que trata la vida del actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y que se lanzará el miércoles 26 de enero. Los seis capítulos de 40 minutos de la docuserie de 'Amazon Prime Video' recorren la infancia del argentino, así como su paso por la selección argentina de fútbol y por los clubes como Sevilla, Atlético de Madrid, Inter, Lazio entre otros. En su época como jugador rojiblanco, el 'Cholo' dejó uno de los momentos más polémicos de su carrera como profesional, el pisotón a Julen Guerrero.

Han pasado 25 años de aquel 8 de diciembre de 1996 cuando Simeone y Julen Guerrero se cruzaron en la banda de San Mamés en busca de un balón dividido. El del Athletic salió mal parado con un agujero en el muslo provocado por un pisotón del argentino. Simeone, en el documental, reconoce su error: "Fue una reacción innecesaria. Siempre fui fuerte, siempre fui temperamental... pero eso es una agresión. Obviamente está mal". Tras lo sucedido, los protagonistas de esta jugada no volvieron a encontrarse nunca. "Nunca más nos cruzamos y las veces que nos tocaba jugar con el Bilbao no le tocó venir a jugar con nosotros para tener esa oportunidad al menos de pedir disculpas, pero yo creo que a veces hay cosas que ni pidiendo disculpas. Sí, te sacas la situación de pedir perdón... pero lo que está mal, está mal", explica el 'Cholo'.

Athletic y Atlético se vieron las caras en 1996 y Julen se lanzó a por el balón para que no saliese de banda mientras Simeone protegía la pelota con el cuerpo, fue ahí cuando se produjo el pisotón dejando ver un gran ajugero en el muslo del centrocampista español. El colegiado no pitó nada y la grada enfureció contra el central del Atlético que terminó siendo sustituido por Radomir Antic. El partido acabó en empate a uno pero no terminó hasta días después con una sanción al argentino ya que el Comité de Competición decidió actuar de oficio tras el escándalo que supuso la jugada. El Athletic denunció y Simeone recibió una sanción de tres partidos. "Simeone es un enemigo público en un campo de fútbol, es un indeseable deportista. Ha sido una agresión en toda regla. Fue una coz", dijo José María Arrate, que por entonces era el presidente del club vasco.

Entonces, Simeone dio su versión: "Guerrero no tiene opción a llegar al balón, pero se lanza a por él. Yo levanto el pie para que no me golpee y al bajarlo Guerrero se lleva la peor parte". Y hasta Patxi Ferreira, excompañero de Simeone en el Sevilla, pero también jugador del Athletic y Atlético, se puso de lado del argentino: "La jugada fue un lance desafortunado del juego que tuvo como protagonistas al poli malo y al poli bueno de la época". Guerrero no lo tenía tan claro. "Fue intencionado. Si no, habría sido imposible hacerme el agujero que me hizo. Bajó el pie con fuerza a propósito. No me pidió perdón pero es un tema que está olvidado, no merece la pena darle más vueltas", dijo el jugador del Athletic, que añadió que se encontró con Simeone en un restaurante, se saludaron "y ya está".