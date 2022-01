Iturralde González propone una revolucionaria norma que cambiaría las prórrogas para siempre

¿Por qué tenías tanto afán de protagonismo cuando eras árbitro? ¿Era para hacerte popular y trabajar en los medios de comunicación?

Siempre he sido así.

¿Por qué eres tan sexy?

Soy así, sexapil.

Si tuvieses que castigar a un árbitro... ¿con qué jugador le encerrarías en una habitación, con Karpin, Patxi Puñal o con otro?

Encerrado con Karpin... cuidado esa celda, qué dolor de cabeza.

¿Por qué no se habla tanto de fútbol femenino como el masculino

En Carrusel dimos la final en directo y estamos dando la cobertura que se merece. Otra cosa es los que se quieren apuntar para la foto simplemente para esto. Pueden hacer mucho más y me dirijo directamente a dirigentes de la Federación, a dirigentes políticos... quedan muy bien en la foto y en el palco, y cuando ganen un Europeo y un Mundial las chicas les gustará la foto, pero luego durante la semana se les olvida trabajar por el fútbol femenino o por el deporte femenino.

¿Cómo soportas a los 'trolls' en redes sociales?

Me río mucho con ellos. Me encanta escuchar a los 'trolls' y 'haters' porque ves la limitación que puede tener una persona humana, es increíble.

¿Para qué sirven las semilunas en el área?

Nunca hay una pregunta ridícula. Siempre se lo digo a mis hijas porque si no preguntas no te aclaras. Si tú tienes una duda, una pregunta siempre está bien hecha. La semiluna sirve para que desde cualquier punto desde esa semiluna al punto de penalti hay 9,15 metros, que es la distancia que tiene que haber siempre en todas las faltas.

¿Cuál sería la norma más revolucionaria que introducirías en el mundo del fútbol para favorecer el espectáculo?

La tengo clarísima. Los penaltis, que son super bonitos, cambiarlos. En vez de al final de la prórroga, entre el partido y la prórroga. Que el que gane los penaltis sepa que si la prórroga queda empate ha ganado el partido, así el que pierde los penaltis tiene media hora para saber que tiene perdido el partido y para que ataque. Así el que falla un penalti decisivo no se siente tan culpable de haber perdido el partido por su penalti porque tiene media hora para poder ganar.

Recordando tu once ideal de la semana pasada... ¿el entrenador ideal?

Con esa plantilla, muchos egos, Zidane o Guardiola. Uno de primer entrenador y otro de segundo. Esa plantilla hay mucho ego y ahí hace falta poco entrenador y mucha mano izquierda.

¿Metallica o Megadeth?

Metallica.

¿Qué plantas en la huerta?

Ahora tengo habas, coles de bruselas... ahora toca eso.

¿Por cuánto dinero te habrías dejado comprar cuando eras árbitro?

La dignidad no se compra con dinero.

¿Es verdad que el que manda en todo es Florentino?

No, hombre no. Eso es un bulo. Florentino mandará en el Real Madrid y en ACS. Y cuidado en ACS, una empresa tan grande... tendrá sus limitaciones.

¿Hay presión de los grandes clubes al estamento arbitral?

La presión que te quieras meter tú. Yo nunca he sentido presión. Está claro que mediáticamente tienen muchísimo más poder. Luego ya cada uno lo que se sienta... pero no, no mandan más.

¿Tenéis grupo de árbitros en Whatsapp? ¿Los del VAR van por separado en otro grupo?

Hay grupo de Whatsapp y tenemos el detalle con los del VAR, les dejamos estar (risas).

¿Qué es de Urizar y de Benavente Garasa?

Benavente Garasa era un guipuzcoano que ha hecho toda su carrera en Vizcaya y con Urizar sí tengo mucha relación, es el presidente de los árbitros de Vizcaya.

¿Qué sería de la Fórmula 1 sin Ferrari?

Sería una carrera clandestina de la noche de los chavales jóvenes.

"No pregunto, simplemente que me gusta escucharte, sinceridad a tope, no cambies", "No quiero preguntar, solo decirte que me caes genial y me pareces un tipo auténtico", "Me encanta escucharte, me lo paso genial cuando hablas".

El halago debilita y mucho. A mí dame los 'haters' y los 'trolls' limitados de Twitter.