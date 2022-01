Queralt Castellet y Ander Mirambell, abanderados de España en Pekín 2022

Queralt Castellet y Ander Mirambell han sido designados por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español (COE) para ser los abanderados del equipo nacional de la ceremonia de apertura de los Juegos de invierno de Pekín 2022, que se disputan del 4 al 20 de febrero, informa dicho organismo. La 'rider' sabadellense Queralt Castellet, de 32 años y que ya fue abanderada por España en solitario en Vancouver 2010, participará en Pekín en sus quintos Juegos, y el piloto de skeleton Ander Mirambell, de 38, lo hará en sus cuartos.

Otras mujeres abanderadas por España fueron Blanca Fernández Ochoa (Sarajevo 1984 y Albertville 1992), Ainhoa Ibarra (Calgary 1988 y Lillehammer 1984) y María José Rienda (Turín 2006). Por primera vez serán un hombre y una mujer los encargados de portar la bandera española en una ceremonia olímpicas invernal. Relevan en esta función al rodar Lucas Eguíbar, que lo hizo en Pyeongchang en 2018. En los de verano de Tokio 2020 los abanderados fueron el piragüista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte.

🚨 ÚLTIMA HORA



🇪🇸 Tal y como adelantó @PedroFullanaSER, Ander Mirambell y Queralt Castellet serán los abanderados en los JJOO de Invierno de Pekín 2022



✅ Han sido elegidos de forma oficial en la reunión del @COE_es que acaba de terminar pic.twitter.com/P4wPEi8EnE — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 25, 2022

El presidente del COE, Alejandro Blanco, comunicó a ambos esta decisión a través de una reunión telemática celebrada tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la propuesta realizada por el propio presidente de la entidad olímpica.

Mirambell declaró que “es un orgullo liderar a una delegación con catorce deportistas que son auténticos héroes". "Agradezco de corazón que me transmitáis esa responsabilidad porque es algo que no se puede conseguir con resultados. Representaremos con el corazón y con pasión a nuestro país", agregó. Por su parte, Castellet reconoció que le "hace mucha ilusión" porque no se lo esperaba, "y menos después de haber sido abanderada en Vancouver" en 2010. "Es una sorpresa increíble. Es un honor llevar la bandera junto a Ander y estoy deseando estar allí", afirmó en declaraciones que difunde el COE.

🚨 Primera reacción de Ander Mirambell (@AnderSkeleton) tras conocer que será abanderado de los JJOO de invierno:



🗣️ "Acaban de anunciar que @q_castellet y yo seremos los abanderados (...) que paren este sueño, que no me quiero bajar"pic.twitter.com/Ci62lJMXHk — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 25, 2022

Alejandro Blanco dedicó unas palabras a cada uno: "Tienes todas las medallas que se pueden tener. Has roto todas las barreras. Te marchaste de muy pequeña en busca de tu sueño y solo te deseo esa medalla. Espero que Pekín te traiga toda la suerte que te mereces”, le dijo a Castellet. A Mirambell le recordó que “lo más importante del éxito es el camino". "Y si alguien ha recorrido un gran camino eres tú. Te deseamos lo mejor. El éxito está en que vas a competir en tus cuartos Juegos y la competición ya te colocara", añadió. “Llevamos a los mejores abanderados del mundo. Os damos las gracias por lo que representáis para el deporte español y que llevéis la bandera con todo el orgullo y cariño”, señaló el presidente del COE.

El equipo español

El equipo español que participará en Pekín 2022 estará formado por catorce deportistas, cinco de ellos en las disciplinas de hielo y nueve en las de nieve, con Queralt Castellet y Lucas Eguibar como principales opciones de medalla.

La Real Federación Española de Deportes de Hielo estará representada por Ander Mirambell, que disputará sus cuartos Juegos en la modalidad de skeleton, y por los patinadores artísticos Laura Barquero y Marco Zandron, primeros españoles olímpicos en parejas, y Adrián Díaz y Olivia Smart en danza. Díaz ya participó en Sochi 2014 formando pareja con Sara Hurtado.

🇪🇸 España contará con 14 deportistas en los JJOO de Invierno:



Ander Mirambell

Laura Barquero

Marco Zandron

Adrián Díaz

Olivia Smart

Adur Etxezarreta

Joaquim Salarich

Nuria Pau

Javier Lliso

Thibault Magnin

Imanol Rojo

Jaume Pueyo

Lucas Eguibar

Queralt Castellet pic.twitter.com/LuhfD3bfDb — Pedro Fullana (@PedroFullanaSER) January 21, 2022

En cuanto a la Real Federación Española de Deportes de Invierno, acudirá a Pekín con Adur Etxezarreta (descenso y supergigante), Joaquim Salarich (eslalon) y Nuria Pau (gigante) en esquí alpino; con Javier Lliso y Thibault Magnin en esquí acrobático (slopestyle y big air); con Imanol Rojo (esquiatlón, 15 km clásico y 50 km salida en masa) y Jaume Pueyo (esprint) en esquí de fondo; y con Lucas Eguibar (snowboardcross) y Queralt Castellet (half pipe) en snowboard.

Lucas Eguibar es campeón del mundo de su especialidad y Castellet ha sumado esta temporada tres bronces en Copa del Mundo, por lo que apuntan al podio en Pekín.

La ceremonia de inauguración será el próximo viernes 4 de febrero de 2022 a las 18:30h. local (11:30h. española).