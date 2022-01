Anthony Martial ya es jugador del Sevilla

Anthony Martial, tras estar prácticamente un día esperando el anuncio oficial, ya es futbolista del Sevilla en el día del 132 cumpleaños del club. El francés llega hasta final de temporada al Sánchez Pizjuán sin posibilidad de compra al final del periodo de cesión, tratando así el Manchester United de volver a negociar por el futbolista si sus meses en Sevilla son tan buenos como se espera por las expectativas generadas.

Una cesión que favorece al Sevilla y a Martial

El francés es un futbolista cuyo talento es indudable. Pese a ello, su carrera en el Manchester United ha estado marcada por la irregularidad. Su frialdad a la hora de jugar (virtud y defecto para él) ha acabado penalizando su permanencia en el equipo titular de los de Old Trafford, obligándole a buscar una salida para seguir contando en las listas de Didier Deschamps de cara la Mundial de Qatar 2022. No es para menos, ya que se quedó fuera de la convocatoria del Mundial de 2018 que acabó levantando Francia y no quiere volver a ver como la selección favorita se lleva el gato al agua una vez más.

Este cambio de aires promete ser muy beneficioso para el futbolista e intentar así revertir su dinámica negativa, pero el bando que sale más beneficiado en la negociación es el Sevilla. Julen Lopetegui ha construido un equipo temible en la monotonía del día a día liguero pese a su falta de brillo en la zona ofensiva, en la que falta uno de esos futbolistas diferenciales que deciden los encuentros. Ahí es donde entra Martial, que necesita sacudirse la etiqueta de jugador irregular a base de buenas actuaciones.

El antecedente que el Sevilla no quiere repetir

Además, no es la primera vez que el Sevilla ayuda a reconducir la carrera de un futbolista francés marcado por la irregularidad. Samir Nasri, que también llego de un equipo de la ciudad de Mánchester, ya dejó buenos meses de fútbol en el Sánchez Pizjuán, mostrando como podía ser el inicio de su resurgimiento. Pese a ello, el antecedente no es del todo positivo, ya que las actuaciones del francés se fueron diluyendo hasta el final de aquella campaña 2016-2017 en la que se marchó por la puerta de atrás.

Pese a ello, este matrimonio de conveniencia entre el Sevilla y Martial parece mucho más acertado. Ambos se necesitan en el corto plazo, en el futuro ya se verá que acaba pasando. Desde luego que, por el momento, la afición está muy ilusionada con la segunda llegada del mercado de invierno tras la incorporación del mexicano 'Tecatito' Corona, otro atacante que puede darle brillo al ataque sevillista.