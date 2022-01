Biden llama "estúpido hijo de puta" a un periodista de Fox News

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado este lunes "estúpido hijo de puta" a un periodista de la cadena conservadora Fox News, en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca.

El insulto de Biden tuvo lugar después de que el reportero Peter Doocy le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un "lastre político" para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país.

"Es un gran recurso, más inflación", dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: "Vaya un estúpido hijo de puta".

🇺🇸 | "Biden" llama "estúpido hijo de pvta" al periodista Peter Doocy después de recibir una pregunta sobre la inflación.pic.twitter.com/5HcsejcmHR — Libertario (@QuotesforGoal) January 24, 2022

El presidente no se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca, donde habían asistido al inicio de una reunión de Biden sobre la inflación.

Biden y el periodista hablaron luego

Después de que Biden se quejara de que todas las preguntas de los periodistas se referían a la crisis en Ucrania, Doocy hizo esa pregunta relativa a la inflación y el mandatario soltó su exabrupto.

El incidente se convirtió enseguida en el tema de la tarde en varias cadenas de televisión, y en Fox News entrevistaron a Doocy, que bromeó sobre el tema.

"Nadie ha verificado por ahora (lo que ha dicho Biden) y ha dicho que no es verdad (que yo sea un estúpido hijo de puta)", afirmó el corresponsal ante la Casa Blanca.

Más tarde, durante una aparición en el programa de máxima audiencia de Sean Hannity en la cadena, el periodista dijo que Biden le había llamado y ambos habían hecho las paces.

Llamada para "enfriar ánimos"

"Alrededor de una hora después de lo ocurrido, me llamó a mi celular y me dijo, 'No ha sido nada personal, amigo'. Y hablamos del tema, y de seguir adelante", afirmó Doocy.

Añadió que le explicó a Biden que él siempre va a intentar "preguntarle algo diferente que los demás", y que el presidente le respondió: "Tienes que hacerlo".

Preguntado por si Biden se había disculpado, Doocy evitó confirmarlo y dijo únicamente que apreciaba que el presidente le hubiera llamado para "enfriar los ánimos" en un momento en el que el país está "en el borde de la Tercera Guerra Mundial", en alusión a las tensiones con Rusia por Ucrania.

Doocy ha protagonizado varios intercambios tensos con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, debido a que sus preguntas reflejan la tendencia conservadora de Fox News y en ocasiones parten de premisas basadas en la desinformación.

Los insultos de Trump

Sin embargo, hasta ahora Biden no había tenido una falta de respeto similar con ningún periodista, aunque la semana pasada dijo que la pregunta que le había hecho otra reportera de Fox News era "estúpida".

Lo ocurrido generó críticas de otros corresponsales ante la Casa Blanca, como Jeremy Diamond de CNN, que tuiteó: "No estaba bien cuando (el expresidente Donald) Trump insultaba a la prensa, y tampoco está bien que Biden lo haga".

Durante su mandato, Trump (2017-2021) atacó constantemente a los periodistas, especialmente a aquellos críticos con él, a los que describía como "los enemigos del pueblo", y también usó el insulto de "hijo de puta" al menos una vez, para referirse a un presentador de la cadena NBC, Chuck Todd.