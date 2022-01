Le atropellaron mientras escuchaba a Rosalía y lo que pasó en la cama del hospital acaba en viral histórico

Rosalía es una de las artistas más reconocidas tanto en España como internacionalmente. Sus canciones acumulan millones de reproducciones y sus vídeos en YouTube más de lo mismo. En uno de sus últimos temas, La Fama, junto a The Weekend, las visualizaciones alcanzan ya los 64 millones y cientos de comentarios.

Precisamente, uno de esos comentarios ha dado la vuelta a las redes por la rocambolesca historia que cuenta el usuario: "Esta canción casi causa mi muerte, pero también me dio la vida", comienza. Se trata de un joven que iba un martes 14 de diciembre por la noche a recoger su pizza de Telepizza escuchando la canción de la catalana cuando fue atropellado por un patinete eléctrico.

"Fui a cruzar el paso de peatones y noté como mi cabeza giraba y veía todo al revés, no me acuerdo de nada más después de eso. Negro. Al día siguiente me desperté en el hospital, me dijeron que me había atropellado un chaval en patinete eléctrico", cuenta. Sin embargo, el joven explica que lo que más le dolió no fue el golpe y las quemaduras, sino haber perdido su pizza de oferta de 'martes locos'.

La mejor historia de amor que he visto pic.twitter.com/QMHkMSHgrd — ceciarmy (@ceciarmy) January 24, 2022

Aunque después de asimilar que estaba en el hospital por ese accidente, la vida le sorprendió con un buen regalo. "Cuando ya asimilo dónde estoy y qué ha pasado me giro y veo en la camilla de al lado la chica más guapa que he visto en mi vida tumbada con la cara llena de heridas y un brazo escayolado. Ella también había tenido un accidente hace unos días y estaba fatal", sigue relatando.

Ambos pasaron varios días en el hospital y largas horas de charlas, por lo que cuando recibieron el alta, decidieron verse fuera y ahora son pareja. "Llevamos ya un mes y algo conociéndonos y creo que es la mujer de mi vida, sí chicos, encontré a la mujer de mi vida cuando me atropellaron con un patinete mientras escuchaba Rosalía", concluye la surrealista pero bonita historia.

Ha sido la cuenta @ceciarmy la que se ha hecho eco del comentario y ha logrado una importante repercusión en redes: tiene más de 36.000 'me gusta' y más de 4.000 compartidos.