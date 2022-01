Rufino gana cinco millones en la Primitiva y no sabe qué hacer con el dinero: "Mi único hobby es el campo"

Rufino se ha convertido en el único acertante de 'El Gordo de la Primitiva' con 5,4 millones de euros en juego. El extremeño tenía los número 19, 21, 24, 42 y 44 más el 2 como reintegro que le han hecho millonario, tal y como cuenta el diario Nius. "Estoy muy nervioso, nunca pensé que podría tocarme esta cantidad", decía al enterarse este martes.

De hecho, Rufino se ha enterado de que era millonario de casualidad: tomando un café en el bar habitual al que suele ir a desayunar. Después del tradicional desayuno, tenía previsto ir a trabajar al campo, como todoso los días, pero ha decidido quedarse a celebrar el regalo que la vida le ha dado.

Rufino vive en Valuengo, una pedanía de tan solo 250 habitantes de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Mientras esperaba a que le sirvieran su desayuno, escuchó que algunos clientes comentaban que el Gordo había tocado en el pueblo, por lo que Rufino decidió comprobar su boleto. "Lo comprobé con el muchacho del bar y no me lo podía creer", contaba emocionado.

Rufino no tuvo una vida fácil

Tras asimilar que era millonario desde ese momento, ha abierto una botella de cava y ha comenzado a agitarla como hacen los ganadores de la lotería de Navidad. Rufino ha estado celebrando la buena noticia con la gente del bar toda la mañana.

Y es que el premio es más que merecido, ya que Rufino no ha tenido buena suerte en su vida. Después de llevar 17 años trabajando en Siderúrgica Balboa tuvo que dejar su puesto tras un accidente laboral (una explosión de una maquina le hizo perder tres dedos de la mano). "Fue una desgracia", contaba con resignación, pero eso no le impidió ganarse la vida de otra manera: "ahora estoy en el campo, haciendo lo que me gusta".

"He tenido varios problemas, ha sido duro. Murió mi hermana y mi madre", confesaba a la prensa tras asegurar que todavía no sabe ni qué va a hacer con tanto dinero. "El único hobby que tengo es el campo", decía.