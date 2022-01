"David ha dado positivo y me toca presentar": así ha sido el primer programa de 'La Resistencia' sin Broncano

David Broncano ha dado positivo por COVID-19. Así lo dado a conocer Grison frente a los asistentes al Teatro Príncipe de Gran Vía, a quienes les ha explicado posteriormente que sustituiría al presentador de Orcera para ponerse al frente del programa por primera vez desde que se estrenara en febrero de 2018. Y, lejos de desanimar a la gente, el hecho de que Grison haya tomado las riendas del programa ha fascinado a un público que ha estado entregado desde el minuto uno para apoyar al beatboxer en su primera aventura al frente de La Resistencia: "Espero que me arropéis y que nos divirtamos todos un poco".

Un programa que ha girado en torno a cómo iba a enfocar la entrevista que tenía posteriormente con la cantante Merche. Mientras que Jorge Ponce le ha propuesto quedarse detrás del sofá para sacarle distintas marionetas al más puro estilo El Hormiguero, Candela Peña trató de ayudarle con el estilismo. Por otro lado, y dado que era su primera vez al frente del programa, David Broncano le mandaba toda la suerte del mundo a través de una videollamada.

𝐆𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐏𝐎𝐑 𝐅𝐈𝐍 𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚



Llegó el día, tenía que llegar. pic.twitter.com/aUricEBWdT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

David Broncano se ausentará toda la semana

Sin embargo, el humorista le ha explicado a la audiencia que no será toda la semana así. A pesar de que este lunes haya presentado Grison, la idea es que cada día hay un presentador: "Hoy presentas tú, mañana Jorge o Ricardo, el miércoles el que no haya presentado el día anterior y el jueves Candela... o le podemos decir a Ingrid". Y es que, tal y como ha explicado David Broncano frente a la audiencia, no podrá presentar La Resistencia en lo que queda de semana por tener que hacer la cuarentena de siete días por la COVID-19.

El viajero del tiempo no ha matado una mosca, ha prendido fuego a un continente entero. pic.twitter.com/e5p50PvRdr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

A pesar de que Grison era el encargado de dirigir el programa, el beatboxer ha estado acompañado en todo momento del equipo para echarle una mano en lo que fuera posible. Entre otras cosas, el presentador y la cantante han charlado sobre la ciudad de Cádiz, lugar de origen de la artista, y sobre algunos de sus rincones más reconocidos. También sobre su infancia en una de las regiones más antiguas de Europa y sobre algunas de las expresiones más típicas de los gaditanos como, por ejemplo, bastinazo.

A ver, que hoy son risas con Grison presentando pero quedan tres programas más esta semana y alguien va a tener que presentarlos.



¿Qué proponéis vosotros, chavales? pic.twitter.com/wIotwffjWp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

La Resistencia sigue sin Broncano

Tras una entrevista de lo más divertida, en la que también han participado Ricardo Castella y Candela Peña con el objetivo de ayudar a Grison en su primera aventura en solitario, el presentador le ha propuesto a su invitada que le tirara una garrafa de aceite por encima. A pesar de que en un primer momento no lo ha visto con buenos ojos, la cantante ha terminado accediendo para poner punto y final a un programa muy especial.

Había que acabar el programa en alto y en alto ha terminado.



Puto Grison, va loco perdido. #LaResistencia @MercheOficial pic.twitter.com/HpLHkpHOdT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2022

De esta manera, La Resistencia avanza sin David Broncano. Y así seguirá siendo a lo largo de esta semana. De cara a este martes, tal y como ha explicado el de Orcera, todo apunta a que veremos a Ricardo Castella o Jorge Ponce al frente del programa.