El PP alega la prescripción de los hechos para pedir su absolución por lucrarse con la trama

El juicio por las actividades de la trama Gürtel en el madrileño municipio de Boadilla ha quedado este martes visto para sentencia tras escuchar las últimas palabras de algunos de los acusados que han querido ejercer ese derecho, y después de los últimos alegatos de defensa de las partes involucradas.

El último de ellos, el del Partido Popular, que se ha sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo en el procedimiento y que en caso de recibir una condena civil, tendrá que devolver 204.000 euros de los que presuntamente se benefició porque se ahorró este dinero en actos electorales, que fueron abonados con dinero negro procedente de contratistas con la administración.

El letrado del PP y fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia, Jesús Santos, ha tomado la palabra para reclamar como principal argumento la absolución de su defendido por prescripción de los hechos. De forma sorprendente, porque no había hecho referencia a esta hipótesis a lo largo del procedimiento, el letrado del PP ha utilizado esta vía de posible expiación que no implica que el PP no se hubiera beneficiado con la actividad delictiva, sino que se han sobrepasado los plazos legales para reparar el daño.

La tesis de Santos, pocas posibilidades de tenerse en cuenta

La tesis del letrado popular tiene escasas posibilidades de ser tenida en cuenta por el tribunal, porque ya en el juicio por la primera época de la Gürtel fue condenada la formación conservadora por acontecimientos similares, y siendo idéntico el periodo de prescripción, no fue tenido en cuenta.

Santos también ha manifestado que en caso de no tener en cuenta esta súplica, el tribunal atienda que el PP no solo “desconocía” los actos electorales pagados por la trama con dinero negro, sino que “si se celebraron se realizaron sin conocimiento ni consentimiento y en contra de la voluntad del Partido Popular”.

Actos bajo sospecha no solo de las municipales de 2003 y 2007, sino también autonómicos con la participación de líderes nacionales y regionales como Esperanza Aguirre, celebrados en Boadilla según el letrado “contra la voluntad del Partido Popular”.

Ninguno de los principales acusados en la causa como Francisco Correa, Pablo Crespo o Arturo González Panero “El Albondiguilla”, han ejercido el derecho a la última palabra. Sí la exfuncionaria en Boadilla, Alicia Vallejo, para reclamar su inocencia, proclamarse como una “víctima de Gonzalo Panero, su hijo o Javier del Valle” y aclarar que su relación con González Panero tuvo lugar “una vez divorciado” éste y fue “algo intermitente, puntual y nada serio”, para añadir que ella fue “una más de las muchas que ha tenido el señor Panero”.