Medvedev se acuerda de Djokovic tras su pase a semifinales en Australia: "¿Qué haría Novak?"

Daniil Medvedev ya está en semifinales del Open de Australia donde le espera el griego Stéfanos Tsitsipás. El camino para el ruso no ha sido facil en cuartos ya que ha salvado una pelota de partido para después remontar al canadiense Felix Auger-Aliassime por un ajustado 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4. "Me pregunté qué haría Novak Djokovic en esta ocasión cuando iba perdiendo", explicó a Jim Courier tras el duelo en la pista central de Australia.

"No sabía qué hacer, así que, no sé si a la gente le va a gustar, pero me he dicho a mí mismo ¿Qué haría Novak? Porque él es un gran campeón como Rafa o Roger. Han ganado muchos partidos como este", ha continuado entre abucheos y risas del público. "No tengo ni idea de cómo lo he hecho. No me quedan más prendas de ropa en el raquetero", ha añadido al micrófono del extenista profesional que llegó al número 1 en 1992.

"I asked myself \'what would Novak do?\'" 😬



Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! 😲#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5 — Wide World of Sports (@wwos) January 26, 2022

El moscovita no pudo frenar el agresivo tenis del canadiense, que basó su juego en poderosas derechas y ajustados servicios, en los dos primeros sets que cayeron del lado de Auger-Aliassime. El de Montreal, que perdió en la reciente Copa ATP ante Medvedev por un contundente 6-0 y 6-4, no pudo cerrar un choque en el que ofreció todo su potencial en las primeras dos mangas y en el que acabó con 18 saques directos y 64 golpes ganadores. Sin embargo, el joven de 21 años desperdició una pelota de partido al resto, cuando el marcador lucía un 5-4 en el cuarto set, y acabó pagándolo después de que Medvedev blindara una infranqueable defensa que desesperó a su rival.

Medvedev, que superó los cuartos por segundo año consecutivo, se sumó a sus compatriotas Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin como únicos rusos en acceder a las semifinales en Melbourne Park en más de una ocasión. De esta manera, el ruso y el heleno Tsitsipás reeditarán el encuentro de semifinales que disputaron en el mismo escenario el año pasado y que contó con una cómoda victoria en tres sets de un Medvedev, que cuenta con favorable de 6-2 a su favor.

"Tienen el coeficiente intelectual bajo"

Año nuevo, mismo Medvedev.

Sigue peleando con el público en casi todos los lugares. #NoticiasVamos pic.twitter.com/3HIGavmRB3 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) January 20, 2022

El ruso Medvedev ya tuvo un encontronazo con la grada en esta edición del Open de Australia ya que durante el partido contra Kyrgios vio cómo el público no paraba de abuchear entre su primer y segundo servicio. Incluso cuando Jim Courier le preguntó tras el partido se podía escuchar los famosos "¡Siuuu!" de Cristiano Ronaldo. Medvedev, número dos del mundo del tenis, no pudo ocultar su enfado. "Lo siento, no puedo escucharlos. Muestren algo de respeto por Jim Courier. Gracias, muchachos. Déjenlo hablar, por favor", dijo el deportista ruso. "Los que me pitan entre saques tienen el coeficiente intelectual bajo", añadió.