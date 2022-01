Míchel: "Aprendo catalán porque es cultura y educación, quien lo critica le llamo cerrado de mente"

Esta mañana en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya hemos hablado con Míchel Sánchez, actual entrenador del Girona CF, para analizar la dinámica del equipo, sexto en Segunda División y en posiciones de play-off, pero también para hablar de su vinculación con la ciudad de Girona, con Catalunya y con el catalán.

"Estoy aprendiendo catalán porque es cultura y educación. Es la mejor forma de integrarme", ha dicho Míchel, quien está estudiando catalán desde su llegada a Girona. "No lo veo como algo excepcional, lo veo algo natural. Me gusta lo que estoy haciendo, aunque en algunos sitios lo están criticando, pero a mí me da igual, estoy tranquilo", ha afirmado el técnico del Girona, quien ha añadido: "A quien lo critica yo le llamo incultura y cerrados de mente".

La dinámica del equipo y el objetivo del ascenso

Actualmente, el Girona es sexto, está en posiciones de play-off de ascenso a Primera División y Míchel ha dejado claro en el 'Què t'hi Jugues!' que el objetivo no es otro que conseguir el ascenso. "La ilusión es hacer un Girona que pueda conseguir el ascenso, sabiendo la dificultad que hay", ha destacado el míster del conjunto catalán. "Queremos seguir ahí sabiendo que hay muchos equipos que luchan por lo mismo. Confío mucho en la plantilla que tenemos y creo que podemos ser uno de los aspirantes a estar arriba", ha añadido Míchel Sánchez en SER Catalunya.

Aun así, el entrenador del Girona ha destacado que la Segunda División es una competición complicada y muy igualada. "No hay rival fácil en esta categoría. El objetivo es estar arriba del todo lo más pronto posible y luchar por todo, pero la liga nos dirá cuál es nuestro sitio al final", ha afirmado y ha añadido: "No le tengo miedo a ningún rival, pero no somos superiores a ninguno si no lo demostramos en el campo".

Míchel Sánchez ha querido destacar también el buen ambiente que se vive en el club. "En Girona y en Catalunya estoy feliz porque veo que se respira fútbol y más allá de los resultados ven que hay un trabajo detrás", ha dicho el técnico, quien ha destacado el papel de Cristhian Stuani, máximo goleador de la Liga Smartbank. "Stuani es un valor añadido que tiene el club y que tenemos la suerte de poder contar con él. Es un jugador especial. Lleva 15 goles y espero que la cifra aumente porque es un jugador definitivo en el área", ha dicho en el 'Què t'hi Jugues!'.

Polémica con el VAR

Míchel también ha hablado sobre la polémica arbitral que hubo en el último partido contra el Lugo, cuando el VAR anuló un penalti a favor del Girona, que había pitado inicialmente el árbitro por manos de un defensa del Lugo. "Hay un debate en todos los sitios que no es fácil. Los árbitros toman sus decisiones, pero creo que el VAR en estas decisiones no está ayudando mucho", ha dicho Míchel.

Iturralde González ha analizado esta jugada polémica en el 'Què t'hi Jugues!' y ha dicho que entendía las declaraciones de Míchel sobre la intervención del VAR y que fue un error del árbitro pitar el penalti. "El árbitro pita penalti, entonces si la has visto para qué necesitas el VAR. Es un fallo del árbitro porque esa mano está en posición natural. No es una mano punible".

Míchel ha explicado que el VAR debería intervenir solo para ayudar al árbitro. "El árbitro ve la posibilidad que ha tapado el gol y aunque la mano está abajo, él cree que ha sido penalti. Creo que el VAR no debería entrar. El VAR está para ayudar al árbitro, no para hacerle dudar", ha dicho Míchel. "El que está en el césped es el árbitro, que es el que toma la decisión. Si no hay una situación de error manifiesto no se debería rearbitrar. Creo que falta un poco más de diálogo", ha añadido el entrenador del Girona en el 'Què t'hi Jugues!'.